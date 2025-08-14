Fé, tradição e animação no Monte

Mesmo com os primeiros chuviscos a cair sobre as zonas altas do Funchal, o Arraial de Nossa Senhora do Monte mantém-se bem animado.

Os fiéis continuam a subir até à igreja, enquanto os visitantes percorrem as ruas e exploram as barraquinhas de comida, artesanato e bebidas típicas.

Dona Aldora afirma com orgulho: “Este é que é o verdadeiro arraial madeirense. Mesmo com chuva, a tradição e a animação não param”.

A animação prolonga-se noite dentro, com diversos grupos tradicionais a percorrer as ruas, animando os visitantes com música, dança e folclore, mantendo viva a energia típica desta celebração.

Agora, a missa ainda decorre com o adro da igreja cheio de fiéis, muitos vindos de longe, que aproveitam o momento para rezar e cumprir as habituais promessas.