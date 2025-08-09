Colors Porto Santo já começou e está a dar muitas cores e alegria na ilha dourada

A 10.ª edição da iniciativa “Colors Porto Santo” já teve início na Alameda Infante D Henrique.

Centenas de crianças de varias idades e também muitos adultos estão a aderir a esta grande iniciativa, com muita cor, dança e claro com muita, muita alegria.

Tomás Batista por parte da organização disse ao DIÁRIO: "Estamos muito contentes por celebrar a décima edição “Colors Porto Santo” e esta vai ser uma grande festa”.

“Este ano vamos ter cor para todos, a cada 45 minutos vamos lançar no recinto e para todas pessoas muitas cores, o que vai originar imagens lindas para mais tarde recordar”.

O “Colors Potro Santo” teve inicio às 15h horas e vai terminar às 20h, na Alameda Infante D. Henrique, no centro da cidade.