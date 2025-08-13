Fogo de Trancoso com frente ativa de seis quilómetros

O fogo que lavra em Trancoso desde sábado tem, esta noite, uma frente ativa com cerca de seis quilómetros e "muito trabalho" pela frente para os operacionais, de acordo com a Proteção Civil.

"Foi um dia muito difícil, ao fim do qual temos uma frente ativa com cerca de seis quilómetros. Ainda temos muito trabalho pela frente", disse à agência Lusa o comandante operacional Carlos Silva.

Durante o dia de hoje as chamas rondaram várias localidades dos concelhos de Trancoso e de Fornos de Algodres, tendo entrado nos municípios vizinhos de Celorico da Beira, durante a tarde, e de Aguiar da Beira (concelhos do distrito da Guarda) ao final do dia.

Segundo o comandante sub-regional do Oeste, que está no comando operacional deste incêndio desde segunda-feira, já arderam 15 mil hectares.

"Ontem [terça-feira], o incêndio estava controlado, com muitos pontos em consolidação, mas as condições meteorológicas durante a noite provocaram inúmeras reativações", adiantou.

Carlos Silva realçou que o vento aumentou de intensidade e fez várias projeções, "que contribuíram para aumentar a área ardida em cerca de 3.000 hectares".

O comandante operacional espera uma noite "mais calma", até porque será "das mais favoráveis até agora em termos de vento, apesar de estarmos a 800 metros de altitude, com ventos característicos de serra".

O que não muda são as temperaturas, que vão continuar altas durante o período noturno, enquanto a humidade relativa permanece baixa.

"Mesmo assim a situação é mais favorável para o trabalho dos homens no terreno", considerou.

Continuam no local 504 operacionais, apoiados por 168 veículos, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultada pela Lusa 21:30.

O incêndio florestal, que começou no sábado, em Trancoso, no distrito da Guarda, consumiu quase 14.000 hectares de área, segundo estimativas divulgadas hoje pelo Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

O EFFIS, que se baseia em imagens de satélite do programa Europeu Copernicus, precisa que a área ardida do incêndio que começou em Trancoso e alastrou para os concelhos de Fornos de Algodres, Aguiar da Beira e Celorico da Beira totaliza 13.741 hectares.

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) dá conta que desde 01 de janeiro arderam em Portugal 63.247 hectares, metade dos quais nas últimas três semanas.

A área ardida este ano é nove vezes maior do que no mesmo período do ano passado e a segunda desde 2017.

Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio rural desde 02 de agosto.