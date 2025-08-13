Sporting e FC Porto buscam novos triunfos em jornada de estreia para o Benfica

O bicampeão Sporting e o FC Porto vão tentar somar a segunda vitória em outros tantos encontros na I Liga portuguesa de futebol, diante do Arouca e Gil Vicente, numa segunda jornada em que o Benfica irá estrear-se.

Depois da superioridade evidenciada na estreia, em Rio Maior, na casa emprestada do Casa Pia (2-0), os 'leões' regressam no domingo ao renovado Estádio José Alvalade, que foi alvo de obras de requalificação, para o primeiro desafio diante dos sócios e adeptos, que não esperam menos do que nova vitória, a partir das 20:30.

A equipa comandada por Rui Borges, ainda privado do castigado Matheus Reis e dos lesionados Nuno Santos e Daniel Bragança, recebe um conjunto que também venceu na ronda inaugural, na receção ao AVS (3-1), mas que na capital dificilmente sairá com novo triunfo, pelo que um empate seria um bom resultado para os arouquenses.

À semelhança dos 'verdes e brancos', o FC Porto também entrou da melhor maneira no campeonato, na receção ao Vitória de Guimarães (3-0), graças a um 'bis' do espanhol Samu e um outro golo do brasileiro Pepê, num desafio marcado pela estreia do treinador italiano Francesco Farioli e a enorme homenagem a Jorge Costa, falecido há uma semana.

Se o bicampeão nacional tem, na teoria, uma tarefa mais acessível, os 'dragões, que não podem contar com os laterais Martim Fernandes e Francisco Moura, ambos lesionados, esperam mais dificuldades, quando se deslocarem ao campo do Gil Vicente, que somou os três pontos na Madeira, frente ao Nacional (2-0).

Os portistas são os responsáveis por encerar a ronda, na segunda-feira, a partir das 20:15.

O Benfica, que por culpa da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na qual se superiorizou aos franceses do Nice, em duas mãos (dois triunfos por 2-0), rumo ao play-off, viu a receção ao Rio Ave ser adiada para 23 de setembro, pelo que a estreia na I Liga só acontecerá no sábado, na casa do Estrela da Amadora.

Os comandados de Bruno Lage, sem Tomás Araújo, Bah, Manu Silva e Bruma, devem confirmar o favoritismo, num recinto onde têm conseguido triunfar nos últimos anos, chegando motivados por estarem mais perto de atingir a fase de liga das 'Champions', ainda que tenham de eliminar os turcos do Fenerbahçe, de José Mourinho, que visitam dentro de uma semana.

Igualmente no sábado, e à procura de manter-se no grupo dos primeiros classificados, está o Famalicão, que visita o recém-promovido Tondela, antes de, no Minho, o Estoril-Praia medir forças com o Vitória de Guimarães.

O Sporting de Braga, que está a um pequeno passo de marcar presença no play-off de acesso à fase de Liga da Liga Europa, bastando, para isso, um empate contra os romenos do Cluj, na quinta-feira, joga em Alverca, três dias depois, contra o regressado conjunto ribatejano, derrotado nos descontos em Moreira de Cónegos, na estreia.

Ainda no domingo, o Rio Ave estreia-se, em casa diante do Nacional, ao passo que o Santa Clara, provavelmente já com 'passaporte carimbado' para o play-off da Liga Conferência, será o anfitrião do Moreirense.

Na sexta-feira, AVS e Casa Pia abrem a ronda, pelas 15:30, num encontro entre dois emblemas que iniciaram a edição 2025/26 com derrotas.

Programa da segunda jornada:

- Sexta-feira, 15 ago:

AVS - Casa Pia, 15:30

- Sábado, 16 ago:

Tondela -- Famalicão, 15:30

Vitória de Guimarães - Estoril Praia, 18:00

Estrela da Amadora -- Benfica, 20:30

- Domingo, 17 ago:

Rio Ave -- Nacional, 15:30

Alverca - Sporting de Braga, 18:00

Santa Clara - Moreirense, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa)

Sporting -- Arouca, 20:30

- Segunda-feira, 18 ago:

Gil Vicente - FC Porto, 20:15