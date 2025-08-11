FC Porto homenageia Jorge Costa com triunfo

O FC Porto, terceiro classificado nas duas últimas edições, estreou-se hoje na edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol com um triunfo por 3-0 na receção ao Vitória de Guimarães, em encontro da primeira jornada.

Num embate marcado por várias homenagens a Jorge Costa, o brasileiro Pepê, aos 12 minutos, e o espanhol Samu, aos 32 e 79, marcaram os tentos do conjunto do italiano Francesco Farioli.

Na classificação, os 'dragões' juntaram-se na frente, com três pontos, a Sporting de Braga, Famalicão, Arouca, Gil Vicente, Sporting, o bicampeão em título, e Moreirense.

O encontro estava inicialmente agendado para sábado, mas foi adiado para hoje devido à morte, na terça-feira, aos 53 anos, do ex-internacional luso Jorge Costa, histórico capitão dos portistas, que representou em 383 jogos oficiais.