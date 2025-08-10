Moreirense vence Alverca com golo nos descontos

O Moreirense venceu hoje na receção ao Alverca, por 2-1, na ronda inaugural da edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol, com o golo do triunfo a chegar já em período de descontos.

Em Moreira de Cónegos, a equipa da casa inaugurou o marcador por intermédio do brasileiro Guilherme Schettine, aos 27 minutos, mas o Alverca, que regressou ao escalão máximo 21 anos depois, chegou à igualdade pelo sérvio Marezi, aos 44, de grande penalidade, com o 'canarinho' Yan Lincon a marcar o golo do triunfo já aos 90+5.

O técnico Vasco Botelho da Costa, no Moreirense, estreou-se na equipa com um triunfo, enquanto Custódio Castro, no Alverca, arrancou com uma derrota.