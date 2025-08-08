Bicampeão Sporting abre campeonato com triunfo frente ao Casa Pia

O bicampeão Sporting venceu hoje por 2-0 na visita ao Casa Pia, no jogo que marcou o arranque da edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol.

Em Rio Maior, 'casa emprestada' do Casa Pia, os 'leões' inauguraram o marcador por Francisco Trincão, aos 42 minutos, e ampliaram a vantagem por intermédio do dinamarquês Hjulmand, aos 62.

O Sporting somou os primeiros três pontos em disputa na ronda inaugural da competição, que só vai ficar completa em 23 de setembro, data da receção do Benfica ao Rio Ave, uma vez que a partida foi adiada devido aos compromissos dos 'encarnados' nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.