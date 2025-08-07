Rio Ave goleado pelo Al Nassr com 'hat-trick' de Cristiano Ronaldo

O Rio Ave perdeu hoje por 4-0 com o Al Nassr, em jogo de preparação para a época 2025/26 de futebol, disputado no Estádio Algarve, com 'hat-trick' de Cristiano Ronaldo e duas assistências de João Félix nos sauditas.

Para a equipa orientada por Jorge Jesus, que está a estagiar no Algarve, marcaram na primeira metade o francês Simakan, aos 16 minutos, e Cristiano Ronaldo, aos 44, ambos após passes decisivos de João Félix.

'CR7', que 'arrastou' mais de 10 mil adeptos ao estádio, completou o 'hat-trick' no segundo tempo, aos 63 e 68 minutos, este de grande penalidade.

Na primeira aparição pública da formação vila-condense antes do arranque oficial da temporada, o lateral esquerdo Athanasiou foi o único reforço no 'onze' escolhido pelo novo técnico, o grego Sotiris Silaidopoulos.

Os sauditas 'reclamaram' o ascendente nos minutos iniciais e, depois de uma primeira ameaça de Cristiano Ronaldo, que rematou para defesa de Miszta, aos 11 minutos, o central Mohamed Simakan abriu o ativo, aos 15 minutos, após passe de cabeça de Félix.

O Rio Ave respondeu a partir da meia-hora e, em duas incursões ofensivas, viu o guardião brasileiro Bento impedir os remates perigosos de Athanasiou (41 minutos) e Clayton (43).

Logo a seguir, aos 44 minutos, Cristiano Ronaldo e João Félix, recentemente adquirido ao Chelsea, combinaram para a conclusão do avançado de 40 anos, que vai para a sua quarta época no Al Nassr.

O ritmo baixou consideravelmente num segundo tempo em que os guarda-redes praticamente não tiveram trabalho, com os sauditas a manterem um domínio inconsequente, perante a fraca oposição do Rio Ave.

O jogo animou quando, aos 62 minutos, Cristiano Ronaldo 'ofereceu' uma grande penalidade a Sadio Mané - sendo até assobiado pelos adeptos - para ver o avançado senegalês desperdiçar de forma infantil, redimindo-se no minuto seguinte com o 3-0 com um cabeceamento certeiro.

Antes de ser substituído, o internacional português voltou a ser aplaudido quando assinou o seu terceiro golo, aos 68 minutos, de grande penalidade, que Mané queria cobrar, perante os protestos do técnico Jorge Jesus.

O Rio Ave só se estreia na I Liga na segunda ronda, com a receção ao Nacional, depois de o duelo da jornada inaugural, frente ao Benfica, ter sido adiado para 23 de setembro devido aos jogos do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.