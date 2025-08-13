 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Frente MarFunchal alerta para risco de levadias e ondas fortes

None
Foto Dr

A Frente MarFunchal emitiu um alerta para o risco de levadias (subida repentina do nível do mar) e ondas fortes nos diversos acessos ao mar dos complexos balneares durante o dia de hoje.

“Por favor, tenham cuidados redobrados e mantenham-se afastados da orla costeira para a vossa segurança”, alertou, recordando que “a força do mar pode ser imprevisível e perigosa”.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo