Frente MarFunchal alerta para risco de levadias e ondas fortes

A Frente MarFunchal emitiu um alerta para o risco de levadias (subida repentina do nível do mar) e ondas fortes nos diversos acessos ao mar dos complexos balneares durante o dia de hoje.

“Por favor, tenham cuidados redobrados e mantenham-se afastados da orla costeira para a vossa segurança”, alertou, recordando que “a força do mar pode ser imprevisível e perigosa”.