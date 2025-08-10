Marítimo perde frente ao Lourosa ‘ao cair do pano’
Equipa verde-rubra acabou encontro com menos dois jogadores
O CS Marítimo perdeu o jogo frente ao Lusitânia de Lourosa, por 1-0, no encontro a contar para a 1.ª jornada da II Liga, disputado no Estádio do Marítimo. O golo foi marcado por João Vasco, naquele que seria o último minuto de compensação (90+7). O lance ainda esteve em análise pelo VAR, mas foi validado.
Na segunda parte, quando corria o minuto 74, o guarda-redes Gonçalo Tabuaço acabou expulso, após ter sido mostrado o cartão vermelho, direto, pelo árbitro Flávio Duarte. Também Danilovic acabaria expulso, já no final da segunda parte (90+12).
Ainda na primeira parte, o Lusitânia de Lourosa conseguiu marcar um golo, que acabou anulado por fora de jogo.