Bombeiros e EMIR socorrem homem alterado no Caniço

Um homem de 56 anos, que apresentava um comportamento alterado, foi hoje socorrido pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), no Caniço.

A vítima foi entretanto transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para ser observada no Serviço de Psiquiatria.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.