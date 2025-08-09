Bombeiros e EMIR socorrem homem alterado no Caniço
Um homem de 56 anos, que apresentava um comportamento alterado, foi hoje socorrido pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), no Caniço.
A vítima foi entretanto transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para ser observada no Serviço de Psiquiatria.
A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.
