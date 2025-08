Mara sobe hoje ao palco das Festas de Verão no Porto Santo

O Verão está em alta no Porto Santo e promete, esta noite, um serão memorável ao som da talentosa cantora madeirense Mara. O concerto tem lugar na Praça do Barqueiro, às 22 horas, e promete atrair tanto porto-santenses como visitantes que passam férias na ilha dourada.

Integrado na programação das Festas de Verão no Porto Santo, o espectáculo de Mara é um dos pontos altos deste evento, levando ao palco a sua voz única e um repertório que vai certamente agradar a diferentes gerações.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 10h15 - CDU - Acompanha um grupo de cidadãos que vão entregar um abaixo-assinado com as suas justas reivindicações à CMF, junto à Loja do Munícipe do Funchal

- 10h30 - PS realiza conferência de imprensa, no Caminho Velho da Chamorra - Santo António, junto ao restaurante ‘Garra do Leão’

- 18h30 - Concerto da Tuna de Câmara de Machico, no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo

CURIOSIDADES:

- Dia da Transfiguração do Senhor e Dia de Hiroshima;

- Este é o ducentésimo décimo nono dia do ano. Faltam 147 dias para o termo de 2025;

EFEMÉRIDES:

1809 -- Nasce o poeta inglês Alfred Tennyson, autor de "Crossing the Bar".

1881 -- Nasce o bacteriologista e cientista escocês Alexander Fleming, Prémio Nobel da Medicina em 1945 pela descoberta da penicilina.

1914 -- Grande Guerra 1914-1918. A Sérvia declara guerra à Alemanha.

1915 -- Bernardino Luís Machado Guimarães é eleito Presidente da República Portuguesa, em sessão especial do Congresso, dois meses antes do termo do período presidencial anterior.

1919 - António José de Almeida é eleito Presidente da República Portuguesa, em sessão do Congresso.

1923 -- Manuel Teixeira Gomes é eleito Presidente da República Portuguesa. Diplomata e escritor, autor de "Novelas Eróticas", "Sabina Freire" e "Maria Adelaide".

1928 -- Nasce o artista plástico e cineasta norte-americano Andy Warhol, referência da Pop Art, ilustrador de publicidade, autor das serigrafias das latas "Campbell's Soup".

1940 - II Guerra Mundial. Começa a Batalha do Norte de África, com a invasão da Somalilândia britânica, pelas forças italianas.

1943 -- II Guerra Mundial. Batalha do Golfo de Vella, entre os Estados Unidos e o Japão, pelo controlo das Ilhas Salomão.

1944 -- II Guerra Mundial. Libertação de Nantes, em França. As forças aliadas chegam aos arredores de Brest e os alemães tentam reconquistar Avranches.

1945 -- II Guerra Mundial. Hiroshima: O bombardeiro norte-americano B-29, Enola Gay, lança a primeira bomba atómica no centro da cidade japonesa.

1962 -- Independência da Jamaica no âmbito da Comunidade Britânica.

1964 - O Papa Paulo VI assina a carta encíclica "Ecclesiam Suam", que apela para uma Igreja aberta ao diálogo com o mundo, a partir da sua identidade cristã. É uma encíclica do diálogo baseada na verdade.

1966 -- É inaugurada a ponte sobre o Tejo, que faz a ligação entre Lisboa e Almada, batizada com o nome de Salazar, em Lisboa, atual Ponte 25 de Abril.

1973 -- Guerra Colonial. António de Spínola, Governador da Guiné e Comandante das forças portuguesas no território, é destituído e regressa a Portugal.

-- Guerra do Vietname. Bombardeiros norte-americanos atacam, por engano, a cidade cambodjana de Neak Long.

1978 -- Morre, com 80 anos, o italiano João Batista Montini, Papa Paulo VI.

1990 -- Conflito no Golfo. A resolução 660 do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) condena a invasão do Kuwait e exige a "retirada imediata e incondicional" das forças iraquianas.

1991 - A Amnistia Internacional faz o lançamento mundial do "dossier negro" da ocupação de Timor-Leste pela Indonésia.

- O cientista inglês Tim Berners-Lee publica a primeira página na World Wide Web.

1993 - A Metro do Porto é formalmente constituída, tendo como acionistas a AMP (80%), a CP (15%) e Metro de Lisboa (5%). O conselho de administração é composto pelo presidente da Câmara do Porto e da Junta Metropolitana do Porto, Fernando Gomes, pelo presidente da Câmara da Maia e vice-presidente da JMP, Vieira de Carvalho, e pelo presidente da CP, em representação do Estado.

2001 - A Presidente da Indonésia Megawati Sukarnoputri autoriza a criação de um tribunal para julgar os crimes contra a humanidade em Timor-Leste em 1999, quando o território se encontrava ocupado pela Indonésia.

- O melhor guião escrito para um filme é o norte-americano "Citizen Kane", do realizador Orson Wells, segundo a associação "Writers' Guild of America".

-- Morre, com 88 anos, o escritor brasileiro Jorge Amado, autor de "Gabriela Cravo e Canela" e "Capitães de Areia", entre outros.

2002 -- Morre, com 76 anos, Liberto Molina, pintor de origem espanhola a residir em Portugal desde os anos 1960.

2003 -- É inaugurado o novo Estádio José Alvalade "Alvalade XXI", em Lisboa.

- Morre, com 98 anos, o jornalista e empresário brasileiro Roberto Marinho, fundador da Rede Globo.

2005 -- Morre, com 56 anos, o escocês Robin Cook, antigo ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, do Partido Trabalhista.

- Morre, com 78 anos, o músico e compositor cubano Ibrahim Ferrer, um dos membros mais célebres do mítico grupo musical "Buena Vista Social Club".

2007 - Xanana Gusmão é indigitado novo primeiro-ministro de Timor-Leste. A nomeação de Xanana pelo Presidente José Ramos-Horta é seguida de violentos incidentes em Baucau e Díli.

- Morre, com 86 anos, o alemão Heinz Barth, criminoso de guerra nazi, conhecido como "o assassino de Oradour-sur-Glane", pela sua implicação no massacre cometido pelas SS em França, no final da II Guerra Mundial.

2008 -- A central nuclear francesa de Tricastin, no Sul de França, regista o sexto incidente num mês, ao verificarem-se fortes fugas de carbono 14 gasoso. A Autoridade de Segurança Nuclear decide proibir à Socatri, até ao fim do ano, toda a atividade que possa levar a fugas de Carbono 14.

- Morre, com 71 anos, o dramaturgo inglês Simon Gray, autor de mais 30 peças para o palco e a televisão, entre as quais "Butley" e "O idiota", adaptada do romance homónimo de Dostoievski

2009 -- Morre, com 59 anos, John Hughes, realizador e argumentista norte-americano, autor de "Sozinho em casa", "Beethoven" e "Pretty in Pink".

2010 -- Morre, com 62 anos, o historiador de origem britânica Tony Judt. É autor da "História da Europa do Pós Guerra", de "O Século XX Esquecido" e de "Um Tratado dos Nossos Atuais Descontentamentos".

2011 -- Primeira noite de confrontos em Tottenham, norte de Londres, Inglaterra. Vários manifestantes juntam-se em frente a um posto de polícia em protesto contra a morte de Mark Duggan, 29 anos. Lançam cocktails molotov, incendeiam carros da polícia, edifícios e um autocarro de dois andares.

2012 - O primeiro-ministro sírio, Riad Hijab, deserta e junta-se à oposição em protesto contra o "genocídio" que o Presidente, Bashar al-Assad, está a cometer na Síria.

- Morre, com 68 anos, Marvin Hamlisch, compositor norte-americano, responsável por diversas bandas sonoras e espetáculos galardoados, como o musical da década de 1970 "A Chorus Line".

2014 - A Presidente da Libéria, declara o estado de emergência ao salientar que a epidemia do vírus Ébola "exige medidas extraordinárias para a sobrevivência do Estado".

2015 - O Presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, inaugura a segunda rota do canal do Suez, numa cerimónia com a presença de chefes de Estado estrangeiros, entre os quais o Presidente de França, François Hollande. Portugal está representado pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Luís Campos Ferreira.

2016 - O Presidente em exercício do Brasil, Michel Temer, declara oficialmente abertos os XXXI Jogos Olímpicos Rio2016, Rio de Janeiro, Brasil.

- Morre, com 93 anos, Ivo Pitanguy, cirurgião plástico brasileiro considerado um "papa" da cirurgia estética.

2018 -- Morre, com 73 anos, Joël Robuchon, o 'chef' francês com mais estrelas, 32, do guia Michelin no mundo.

2019 - O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo (maior partido da oposição) assinam, em Maputo, na Praça da Paz, o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga a Lei de Bases da Habitação com dúvidas sobre a "concretização das elevadas expectativas suscitadas" e aponta a "excessiva especificação" do diploma.

- A revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais é promulgada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que diz compreender a valorização da magistratura, mas alerta para o acentuar da desigualdade de tratamento em relação a outras carreiras.

- O músico e compositor João Godinho vence o prémio Compositor Europeu, "European Composer Award", pela composição "Alcance" ("Reach"), no âmbito do festival internacional Young Euro Classic, em Berlim, Alemanha.

2020 -- Morre, com 77 anos, Fernanda Lapa, atriz e encenadora, diretora artística da Escola de Mulheres desde a sua fundação, em 1995. Distinguida com vários prémios, como o Sete de Ouro para melhor encenação em 1992, Globo de Ouro para melhor espetáculo por "A Mais Velha Profissão", em 2005, e no mesmo ano a Medalha de Mérito Cultural, do Ministério da Cultura.

- Morre, com 90 anos, Teresa Black, pintora, formou o Grupo Pitágoras com os artistas Ló, Garizo do Carmo e Ormond Fannon.

2021 -- Morre, com 77 anos, José Carreira Marques, antigo presidente da Câmara de Beja, deputado à Assembleia Constituinte e à Assembleia da República (na I e II Legislaturas).

2022 - O canoísta Fernando Pimenta conquista a medalha de prata em K1 1.000 metros, falhando a revalidação do título mundial, em Halifax, Canadá.

2023 -- O Papa Francisco anuncia em Lisboa que a capital da Coreia do Sul, Seul, é a próxima cidade a receber a Jornada Mundial da Juventude, em 2027.

- O ciclista Iúri Leitão sagra-se campeão do mundo da disciplina olímpica de omnium, em Glasgow, Escócia, um dos maiores feitos internacionais dos lusos na modalidade.

2024 - O movimento de resistência islâmica Hamas, anuncia que Yahya Sinwar, é designado novo líder político do movimento Palestiniano, uma semana após o assassínio em Teerão do antecessor Ismail Haniyeh.

PENSAMENTO DO DIA: