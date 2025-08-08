Porto Santo acolhe este sábado a habitual Festa de Verão Social-democrata

O Porto Santo volta a acolher este sábado, 9 de Agosto, a tradicional Festa de Verão do PSD/Madeira.

Mantendo o seu figurino habitual, a Festa de Verão do PSD apresenta um programa de animação que envolve as actuações de Vasco Freitas & Galáxia, dos LOS4 Madeira, de Pedro Menezes e do Dj Waga.

Já no respeitante às intervenções políticas e aos apelos à mobilização e ao compromisso do Partido para as próximas Eleições Autárquicas, usarão da palavra o presidente da Comissão Política do PSD Porto Santo, Roberto Silva e o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo e recandidato ao cargo, Nuno Batista, segue-se a intervenção do presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque.