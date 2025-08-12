Mais um dia de Verão na Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) para a Madeira, nesta terça-feira, dia 12 de Agosto, apontam para céu em geral pouco nublado em todo o arquipélago.

O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Norte, sendo fraco (inferior a 15 km/h), na zona do Funchal.

Em relação às temperaturas, a assinalar que as terras altas da ilha da Madeira encontram-se hoje sob aviso laranja devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, até quarta-feira. Já a costa Sul está sob aviso amarelo.

Os termómetros irão, de resto variar entre os 22 e os 29ºC no Funchal e os 21 a 26ºC no Porto Santo.

IPMA prolonga avisos para tempo quente nas regiões montanhosas e costa sul O calor vai continuar nos próximos dias. O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prolonga na costa sul e nas regiões montanhosas os alertas devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Em relação ao estado do mar, são esperadas ondas de Norte com 1,5 metros, passando a ondas de Noroeste. Na costa Sul as ondas serão inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar, na ordem dos 23/24ºC, convida a ir a banhos.