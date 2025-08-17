Oito mortos e quatro desaparecidos em inundações no Norte da China

Oito pessoas morreram e quatro estão desaparecidas na sequência de inundações repentinas na região da Mongólia Interior, norte da China, informou hoje a agência de notícias estatal Xinhua.

Um grupo de treze pessoas acampava na área de Urad quando ocorreu uma "subida repentina" das águas por volta das 22:00 (15:00 em Lisboa) de sábado, noticiou a Xinhua.

Uma pessoa foi resgatada esta manhã, e as operações de busca e salvamento prosseguem, de acordo com a agência de notícias.

O Ministério de Operações de Emergência ordenou a mobilização de esforços de resgate em grande escala, informou a televisão estatal CCTV.

As catástrofes naturais são frequentes na China, especialmente durante o verão, quando algumas regiões são atingidas por fortes chuvas, enquanto outras sofrem com um calor sufocante.

Chuvas torrenciais no início de agosto, na província de Gansu, noroeste da China, causaram pelo menos 13 mortes, de acordo com a imprensa chinesa. Em julho, chuvas torrenciais no norte de Pequim mataram 44 pessoas.

A China é o maior emissor mundial de gases com efeito de estufa, responsáveis pelas alterações climáticas e que contribuem para tornar os fenómenos meteorológicos extremos mais frequentes e intensos, de acordo com especialistas.