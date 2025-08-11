Chuvas torrenciais provocaram pelo menos oito mortos no norte do Paquistão
Pelo menos oito pessoas morreram num deslizamento de terras enquanto reparavam um canal de irrigação danificado pelas cheias no norte do Paquistão, indicou hoje a Autoridade de Gestão de Desastres.
As chuvas de monção estão atualmente a afetar o Paquistão e a Índia.
Zubair Ahmed, porta-voz regional da Autoridade de Gestão de Desastres paquistanesa, disse à agência de notícias espanhola EFE que as vítimas eram voluntários locais que tentavam fazer reparações, hoje de manhã, num canal de rega atingido pelas fortes chuvas.
A mesma fonte disse ainda que outros cinco voluntários ficaram feridos no mesmo local, tendo sido transportados para o hospital.
Este incidente junta-se a outros desastres recentes na área, onde as chuvas causaram mortes e centenas de feridos nas últimas semanas, após inundações e deslizamentos de terra no Paquistão e na Índia.
Na semana passada, nos Himalaias indianos, as cheia provocadas pela chuva atingiram a cidade de Dharali, fazendo pelo menos cinco mortos e centenas de desaparecidos.
As autoridades indianas reativaram hoje de manhã as buscas na zona.
De acordo com as informações da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres paquistanesa, 305 pessoas morreram e 734 ficaram feridas em incidentes relacionados com as chuvas no país desde 26 de junho.