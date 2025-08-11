PSP encontrou idoso desaparecido no Funchal
A Polícia de Segurança Pública já encontrou o idoso que estava desaparecido no Funchal.
Pedro Rodrigues, de 80 anos, está bem de saúde e foi encontrado junto à Empresa de Electricidade da Madeira.
Tal como o DIÁRIO noticiou, o homem desapareceu do Lar da Ajuda por volta da hora do almoço e a família estava desesperada à sua procura visto que o idoso sofre de Alzheimer.
