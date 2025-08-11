Alforrecas desligam quatro reatores de central nuclear no Norte de França

Quatro reatores da central nuclear de Gravelines, no norte de França, foram desligados hoje devido à presença de alforrecas nas estações de bombagem da água, anunciou hoje a empresa francesa de eletricidade EDF.

"Estas paralisações são o resultado da presença maciça e imprevisível de alforrecas nos tambores de filtro das estações elevatórias, localizadas na parte não nuclear das instalações", disse a operadora.

As alforrecas entraram nas estações de bombagem da água utilizada para arrefecer os reatores, o que provocou o encerramento da central nuclear, indicou a EDF no site.

As unidades dois, três, quatro e cinco foram desligadas automaticamente sem "qualquer impacto na segurança das instalações, na segurança dos trabalhadores ou no ambiente", garantiu a empresa.

"As equipas da central estão mobilizadas e a realizar os diagnósticos e intervenções necessários para reiniciar as unidades de produção com total segurança", indicou a EDF.

A central nuclear Gravelines, nas margens do mar do Norte de França, é a maior central nuclear da Europa Ocidental por ter seis reatores de água de 900 megawatts (MW) cada e pela capacidade de produção.

O local deverá acolher dois reatores de nova geração (EPR2), cada um com uma capacidade de 1.600 MW, até 2040.

A central de Gravelines retira a água utilizada nos sistemas de refrigeração de um canal ligado ao mar do Norte, o "habitat" de várias espécies nativas de alforrecas.

Na Escócia, em 2021, a central nuclear de Torness, também propriedade da EDF, foi forçada a encerrar durante uma semana, devido à presença de alforrecas na entrada de água.

Alforrecas fecharam, também, centrais nucleares e a carvão, na Suécia, nos Estados Unidos e no Japão.