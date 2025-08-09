Pelo menos 10 mortos e 33 desaparecidos em inundações repentinas na China

Pelo menos 10 pessoas morreram e 33 foram dadas como desaparecidas em inundações repentinas na província de Gansu, no noroeste da China, informou ontem a televisão estatal chinesa.

"Desde 07 de agosto, chuvas torrenciais contínuas provocaram inundações repentinas", disse a CCTV, precisando que "10 pessoas morreram e 33 estão desaparecidas".

Chuvas torrenciais estiveram na origem de inundações repentinas e de pelo menos um aluimento de terras em áreas montanhosas perto da cidade de Lanzhou, acrescentou a CCTV.

Os serviços de energia e telecomunicações na área montanhosa de Xinglong foram interrompidos também devido à chuva forte, deixando mais de 4.000 pessoas em quatro aldeias isoladas.

O Presidente chinês, Xi Jinping, pediu já esforços intensos de resgate e prevenção de inundações na área.