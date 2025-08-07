Cerca de 100 concelhos do interior Norte e Centro em risco máximo de incêndio

Cerca de uma centena de concelhos do interior Norte e Centro do país estão hoje em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Estão sob risco máximo de incêndio todos os concelhos dos distritos de Bragança e Guarda e a maioria dos de Vila Real, Viseu e Castelo Branco.

Também em risco máximo estão dezenas de municípios dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Coimbra, Santarém e Portalegre.

Em risco muito elevado estão cerca de 70 concelhos nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro.

O IPMA colocou em risco elevado cerca de 50 concelhos nos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Santarém, Lisboa, Leiria, Aveiro, Porto e Viana do Castelo.

Sob risco moderado estão hoje dezenas de municípios do litoral, nos distritos de Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria Lisboa e Setúbal e boa parte do interior alentejano, abrangendo concelhos de Beja, Évora e Portalegre.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo este último emitido quando as condições meteorológicas, como calor extremo e baixa humidade, aumentam significativamente o perigo de ignição e propagação de incêndios.

Portugal continental está desde domingo e até hoje em situação de alerta, devido ao elevado risco de incêndio.

O IPMA prevê para hoje uma pequena descida da temperatura máxima, em especial no litoral Norte e Centro, e uma pequena subida no Algarve. A temperatura mínima também deverá descer.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 16 graus Celsius (Viana do Castelo, Braga e Setúbal) e os 21º (Portalegre e Castelo Branco) e as máximas entre os 23º (Viana do Castelo) e os 39º (Bragança).

Quatro distritos do interior com aviso laranja até sábado devido ao calor

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu até final da tarde de sábado o aviso laranja, o segundo mais grave, nos distritos de Bragança, Vila Real, Visei e Guarda, por causa do calor.

Segundo o IPMA, o aviso laranja vai permanecer ativo até às 18:00 de sábado nestes quatro distritos do interior Norte e Centro, onde as temperaturas máximas vão variar entre os 34º (graus Celsius) e os 39º.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, foi também estendido até às 18:00 sábado nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O distrito de Coimbra deixou de estar sob aviso amarelo, mas no sábado volta a ser ativado, até às 18:00.

Os restantes distritos do continente não tem avisos.

