Protecção Civil alerta para risco extremo de incêndio

O Serviço Regional de Protecção Civil alertou esta sexta-feira, 8 de Agosto, para a existência de perigo de incêndio rural muito elevado e extremo, sobretudo nas regiões montanhosas e na vertente sul da ilha da Madeira, que se encontram sob avido laranja e amarelo, respectivamente, para tempo quente.

Em nota emitida, a autoridade regional revela que entre os possíveis impactos estão a ocorrência de incêndios rurais em condições que podem dificultar o combate, o aumento da sensação térmica e o risco de desidratação e stress térmico.

O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM (SRPC, IP-RAM) recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente, a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução, observando a legislação em vigor, e tomando especial atenção às restrições impostas neste período mais crítico. SRPC

O Serviço Regional de Protecção Civil recomenda que a população evite sair de casa nas horas de maior calor, privilegie locais frescos, mantenha-se hidratada com água ou sumos (evitando bebidas alcoólicas), reduza a exposição direta ao sol e evite exercício físico intenso. É aconselhado especial cuidado com crianças, idosos, grávidas e trabalhadores ao ar livre.

Também é sugerido manter cortinas e persianas fechadas durante o dia e abertas à noite para arrefecer as habitações, usar roupas leves e claras e fazer refeições pequenas e frequentes.

No âmbito da prevenção de incêndios, é proibido realizar queimadas, fogueiras ou queimas de sobrantes, utilizar equipamentos de combustão, lançar foguetes ou balões com mecha e fumar em espaços rurais ou vias adjacentes. O abandono de lixo em zonas florestais também é interdito.

A Protecção Civil reforça que qualquer foco de incêndio ou emergência deve ser comunicado de imediato através do 112 e que a população deve acompanhar as actualizações meteorológicas e seguir as orientações das autoridades.