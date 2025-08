Mais de 100 concelhos do interior Norte e Centro e Algarve em risco máximo

Mais de uma centena de concelhos do interior Norte e Centro do país e dois do Algarve estão hoje em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, estão sob risco máximo de incêndio todos os concelhos dos distritos de Bragança e Guarda e a maioria dos municípios de Vila Real, Castelo Branco e Viseu.

Estão ainda sob risco máximo dezenas de municípios dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Coimbra, Aveiro, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Beja e Faro.

Em risco muito elevado estão mais de 50 concelhos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Portalegre, Beja e Faro.

O IPMA colocou em risco elevado grande parte do interior alentejano e dezenas de outros municípios nos distritos de Faro, Lisboa, Santarém, Leiria, Aveiro e Braga.

Sob risco moderado estão hoje cerca de 40 municípios, a maioria no litoral, nos distritos de Porto, Aveiro, Leiria, Lisboa e Faro, assim como toda a península de Setúbal e dois municípios de Évora e um de Portalegre.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo este último emitido quando as condições meteorológicas, como calor extremo e baixa humidade, aumentam significativamente o perigo de ignição e propagação de incêndios.

Portugal continental está desde domingo e até quinta-feira em situação de alerta, devido ao elevado risco de incêndio.

O IPMA prevê para hoje uma descida da temperatura, com continuação de tempo quente, céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade na faixa costeira ocidental. Descida de temperatura.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 16 graus Celsius (Viana do Castelo) e os 24º (Portalegre) e as máximas entre os 25º (Sines) e os 39º (Beja).

Quatro distritos do interior Norte e Centro com aviso laranja devido ao calor

Quatro distritos do interior Norte e Centro do país estão sob aviso laranja, o segundo mais grave, até final da tarde de sexta-feira devido ao tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Bragança, Vila Real, Viseu e Guarda vão manter-se com aviso laranja até às 18:00 de sexta-feira.

Para estes distritos estão previstas temperaturas máximas que variam entre os 34º graus Celsius e os 38º.

Também até às 18:00 de quinta-feira estão sob aviso amarelo por causa do calor, o menos grave de uma escala de três, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Évora e Beja.

Os restantes distritos do continente não tem avisos.

Para hoje, o IPMA prevê uma descida da temperatura em todo o continente.

A persistência de valores elevados da temperatura máxima levou ainda o IPMA a colocar sob aviso amarelo as regiões montanhosas da Madeira.