Cerca de 90 concelhos do interior Norte e Centro em risco máximo de incêndio

Cerca de 90 concelhos do interior Norte e centro do país estão hoje em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), um dia depois de ter sido renovada situação de alerta.

Estão sob risco máximo de incêndio todos os concelhos dos distritos de Bragança e Guarda e a maioria dos de Vila Real, Viseu e Castelo Branco.

Também em risco máximo estão dezenas de municípios dos distritos de Braga, Porto, Santarém e Portalegre.

Em risco muito elevado estão cerca de 60 concelhos nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco e Faro.

O IPMA colocou em risco elevado cerca de 50 concelhos nos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Santarém, Lisboa, Leiria, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo.

Sob risco moderado estão dezenas de municípios nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Évora, Portalegre, Beja e Faro.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo este último emitido quando as condições meteorológicas, como calor extremo e baixa humidade, aumentam significativamente o perigo de ignição e propagação de incêndios.

O Governo renovou na quinta-feira a situação de alerta no país até quarta-feira (13 de agosto), devido ao risco de incêndio florestal.

A situação de alerta é justificada tendo como base dois motivos principais: a continuação de temperaturas elevadas em todo o país para os próximos dias e a diminuição de ignições devido às proibições determinadas.

O IPMA prevê para hoje céu pouco nublado ou limpo, com muita nebulosidade no litoral oeste até final da manhã, que poderá persistir em alguns locais da faixa costeira a norte do Cabo Raso.

Está igualmente previsto um aumento temporário de nebulosidade no interior das regiões Norte e Centro durante a tarde.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 13º (graus Celsius), em Setúbal, e os 20º (Portalegre, Castelo Branco e Guarda) e as máximas entre os 23º (Sines) e os 39º (Bragança).