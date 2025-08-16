Miguel Oliveira foi 18.º na corrida sprint do Grande Prémio da Áustria
O português Miguel Oliveira (Yamaha) terminou hoje na 18.ª posição a corrida sprint do Grande Prémio da Áustria de MotoGP, 13.ª ronda da temporada do Mundial de motociclismo de velocidade, vencida pelo espanhol Marc Márquez (Ducati).
O piloto português, que largou da 18.ª posição, concluiu as 14 voltas a 21,581 segundos do vencedor, Marc Márquez, que bateu o irmão Alex Márquez (Ducati) por 1,180 segundos, com o também espanhol Pedro Acosta (KTM) em terceiro, a 3,126.
Miguel Oliveira ganhou uma posição no arranque, subindo ao 17.º lugar, mas acabaria por ser ultrapassado pelo espanhol Joan Mir (Honda) logo na segunda volta.
O piloto natural de Almada tem sentido dificuldades com a aderência da sua Yamaha ao longo do fim de semana na pista austríaca, a mesma onde festejou, em 2020, a primeira das cinco vitórias que já conquistou em MotoGP.
O italiano Marco Bezzechi (Aprilia), que partiu da 'pole position' [Marc Márquez caiu na qualificação, na última tentativa de conseguir o melhor tempo], foi superado pelos Márquez, com Alex a assumir a dianteira desde cedo, levando consigo o irmão mais velho, da equipa oficial da Ducati.
A cinco voltas do final, Marc Márquez assumiu o comando, para cortar a meta com mais de um segundo de vantagem sobre Alex, festejando o sexto triunfo consecutivo em corridas sprint este ano, 12.º da temporada em 13 corridas.
"Foi uma vitória muito especial, vamos ver como corre amanhã [na corrida principal]", comentou.
Com estes resultados, Marc Márquez dilatou a vantagem no campeonato sobre Alex Márquez, que é segundo, enquanto o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) desistiu à oitava volta, ele que é terceiro classificado.
Marc Márquez tem, agora, 393 pontos contra os 270 de Alex. Bagnaia ainda é terceiro, mas com 162.
Miguel Oliveira, que hoje não pontuou, é 25.º, com seis.
No domingo disputa-se a corrida principal do Grande Prémio da Áustria, 13.ª das 22 corridas da temporada.