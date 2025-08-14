Presidente da República lamenta a morte de Emanuel Jardim Fernandes

O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta quarta-feira, 14 de Agosto, a morte de Emanuel Jardim Fernandes.

Numa nota partilhada no sítio oficial de informação da Presidência, pode ler-se que "foi com pesar que o Presidente da República recebeu a notícia da morte de Emanuel Jardim Gonçalves, que liderou o Partido Socialista-Madeira durante 14 anos e teve uma notável trajetória política, marcada pelo exercício de funções muito diversas, todas de elevada responsabilidade e relevância".

Para além de autarca, foi Deputado ao Parlamento Europeu, à Assembleia da República e à Assembleia Legislativa Regional da Madeira.

O Chefe de Estado transmite à família, amigos e ao Partido Socialista "as mais sentidas condolências, esperando que encontrem consolo no legado que permanece".