Liga decreta um minuto de silêncio nos jogos pela morte de Joaquim Oliveira

A Liga portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) decretou hoje um minuto de silêncio nos jogos das competições profissionais pela morte do empresário Joaquim Oliveira, num comunicado divulgado no seu sítio oficial.

"A Liga Portugal manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Joaquim Oliveira, uma das figuras mais reconhecidas e incontornáveis do futebol português nas últimas décadas", diz o comunicado da Liga.

O organismo lembra que Joaquim Oliveira "foi fundador da Olivedesportos, empresa da qual foi presidente do Conselho de Administração, tendo sido responsável, entre muitas outras iniciativas de desenvolvimento e evolução do futebol português, pelo lançamento do primeiro canal desportivo português de televisão por cabo, a Sport TV".

No mesmo comunicado, o presidente do organismo, Reinaldo Teixeira, também lamenta a morte do empresário.

"O Futebol português fica de luto com a partida de Joaquim Oliveira. Portugal perdeu uma das maiores referências nacionais e eu perdi um amigo de uma vida e uma pessoa por quem tinha uma sincera e enorme estima pessoal e profissional", escrever.

Face à morte de Joaquim Oliveira, todos os jogos profissionais de futebol que se realizam este fim de semana serão antecedidos de um minuto de silêncio.

"Vamos ter um minuto de silêncio nos jogos deste fim de semana em sua memória. Que saibamos honrar o seu exemplo, a sua paixão e o seu histórico legado", afirmou Reinaldo Teixeira.

A Liga endereça ainda "as mais sentidas condolências à família enlutada e a todos os amigos de Joaquim Oliveira".

O empresário Joaquim Oliveira, presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos e da Sport TV, morreu hoje aos 78 anos, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Joaquim Oliveira, figura importante e marcante do futebol português, faleceu, este sábado, aos 78 anos", escreveu a FPF no seu sítio oficial, lembrando que o empresário se notabilizou "nos negócios na área dos direitos televisivos, publicidade e marketing no desporto, especialmente no futebol, onde foi pioneiro em vários setores".

Na atualidade, Joaquim Oliveira, irmão do ex-selecionador nacional e internacional português António Oliveira, era presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos e da Sport TV, que fundou.