Comissão dos 50 anos da Autonomia lamenta morte de Emanuel Jardim Fernandes

A Comissão Executiva da Estrutura de Missão para as Comemorações do Quinquagésimo Aniversário da Autonomia da Madeira veio hoje a público lamentar o prematuro falecimento de Emanuel Jardim Fernandes, reputado advogado, político e membro da Comissão de Honra para as referidas comemorações.

O Dr. Emanuel Jardim Fernandes foi uma personalidade ilustre da nossa Região, tendo desempenhado relevantes funções ao serviço da Madeira e do país, quer enquanto autarca, como deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, onde esteve presente logo na primeira legislatura, em 1976, tendo exercido diversos cargos no parlamento regional. Foi também deputado à Assembleia da República, em dois períodos distintos - entre 1983 e 1985, e entre 1991 e 1994 – e, posteriormente, foi eleito deputado ao Parlamento Europeu – entre 2004 e 2009. Em 1980 tornou-se, pela primeira vez, Presidente do Partido Socialista da Madeira, numa liderança que se tornou histórica e que marcou, de forma indelével, um período no percurso da democracia e autonomia da nossa Região Autónoma. Em 2001, o Dr. Emanuel Jardim Fernandes foi agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, que visa distinguir a prestação de serviços relevantes a Portugal, no país ou no estrangeiro, ou serviços na expansão da cultura portuguesa, da sua História e dos seus valores. Comissão Executiva da Estrutura de Missão para as Comemorações do Quinquagésimo Aniversário da Autonomia da Madeira

Político combativo e acérrimo defensor das suas ideias e princípios, era reconhecido por todos, colegas de partido e adversários políticos, o seu elevado sentido de humor, a contagiante simpatia, elevado civismo e lealdade, refere a comissão