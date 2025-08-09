 DNOTICIAS.PT
Multidão adere à Festa Luso-Venezuelana

O segundo dia da Festa Luso-Venezuelana, evento que decorre na marginal da Ribeira Brava, contou com muito público, que vibra ao som dos artistas convidados.

Segundo dia da Festa Luso-Venezuelana anima Ribeira Brava até de madrugada

A Ribeira Brava vive este sábado o segundo dia da Festa Luso-Venezuelana, um evento do DIÁRIO, com o apoio da Câmara Municipal, que celebra a cultura, a música e a gastronomia, juntando sons e sabores da Madeira e da Venezuela.

O evento é organizado pelo DIÁRIO, com o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Brava.

A festa prossegue, amanhã, domingo, com mais propostas.

