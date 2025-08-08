Emigrantes em festa em tons de amarelo, azul e vermelho

Arrancou, hoje, dia 8 de Agosto, a 14.ª edição da Festa Luso-Venezuelana, na Ribeira Brava.

Cores e sabores da Venezuela já animam a Ribeira Brava Arepas, Tequeños e Cachapas dão o mote para três dias intensos de animação, música, convívio (e, claro está, gastronomia) que celebram a forte ligação entre a Madeira e a comunidade emigrante na Venezuela, tendo como pano de fundo a vila da Ribeira Brava.

Pelo palco do evento já passaram, esta sexta-feira, a Banda Municipal da Ribeira Brava, Paulino Santos e El CorazónMariachi e o grupo humorístico madeirense 4Litro. A animação segue noite dentro com João Vinagre, Som Zuliano e Mosquito Deejays.

No sábado, dia 9, o cartaz mantém o ritmo vibrante com a energia das Rainbow Flowers, o grupo Zumba Azúcar Party, Yosi, Ricardo & Los Thompson, Triova Voices, Kontraband, Sérgio Santos e a nostalgia dos Mis Locos 90’s.

A festa encerra no domingo, dia 10, com actuações de Leo Alessandri & Banda, Mariachi México, Winston & Banda e Ernesto Macedo, numa noite que promete manter o espírito de celebração e saudade que caracteriza esta festa singular.

A Festa Luso-Venezuelana é organizada pelo Diário de Notícias da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Brava.

Durante os três dias do evento haverá transmissão a cargo da TSF Madeira e da Rádio 100FM, permitindo levar o espírito da festa a todos os madeirenses espalhados pelo mundo.