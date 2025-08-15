Rumo A’Norte

O Festival A’Norte 2025, promovido pela Câmara Municipal de Santana, continua a encher o concelho de música e animação. Esta sexta-feira o público respondeu em força ao cartaz, que arrancou às 20 horas com o talento regional pela voz de Beatriz Abrunhosa e dos D’Repente.

O ponto alto da noite chegou pelas 22h30 com o concerto da banda Quatro e Meia, que fez vibrar a plateia com os seus temas bem conhecidos. Já de madrugada, o DJ Danni Gato manteve a energia em alta, seguido de DJ Oxy, que prolongou a festa até às primeiras horas da manhã.

O último dia do festival acontece este sábado com mais um cartaz de peso. Às 20 horas sobe ao palco Dualilib, seguido de Tiago Silva. Pelas 22h30, destaque para a actuação dos Wet Bed Gang, que prometem uma grande actuação. A noite prossegue com o DJ Zanova à meia-noite e o DJ Sil a partir das 2 da manhã.

O Festival A’Norte 2025 termina hoje, depois de três noites de grande animação, música, convívio e promoção cultural, reunindo artistas regionais, bem como nacionais de diferentes estilos, uma combinação perfeita que tem atraído centenas (ou até milhares) de visitantes.