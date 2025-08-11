Estoril e Estrela da Amadora selam primeiro empate da edição 2025/26

O Estoril Praia e o Estrela da Amadora selaram hoje a primeira igualdade na edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol, ao empatarem 1-1 no Estádio António Coimbra da Mota, em encontro da primeira jornada.

A formação da casa adiantou-se no marcador, aos 36 minutos, por intermédio de Tiago Parente, mas, na segunda parte, aos 75, instantes depois de entrar em campo, o romeno Ianis Stoica restabeleceu o empate.

O Estoril Praia e o Estrela da Amadora ficam, assim, provisoriamente, no sétimo e oitavo lugares, com um ponto.