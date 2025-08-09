Jornada inaugural da I Liga 2025/26 continua com jogos na Madeira e em Arouca
A jornada inaugural da edição 2025/26 da I Liga de futebol continua hoje na Madeira, com o Nacional a receber o Gil Vicente, e em Arouca, com a equipa local a medir forças com o AVS.´
Depois do campeonato ter arrancado na sexta-feira em Rio Maior, com o bicampeão Sporting a vencer por 2-0 o Casa Pia, a primeira ronda segue com apenas dois jogos marcados para hoje e entre emblemas que repetem a presença no primeiro escalão.
Às 15:30, na Choupana, o Nacional defronta o Gil Vicente num embate entre duas equipas que terminaram a última temporada empatadas com 34 pontos, no 14.º e 13.º lugares, respetivamente.
Tiago Margarido segue no comando dos madeirenses, situação igual com César Peixoto na equipa de Barcelos.
Mais tarde (20:30), é a vez do Arouca (12.º com 38 pontos em 2024/25) receber o AVS, que precisou do 'play-off' com o terceiro classificado da II Liga para se manter na primeira divisão.
Vasco Seabra continua a liderar o Arouca e José Mota manteve-se no AVS depois de garantir a manutenção.
No domingo entre em campo o Sporting de Braga, que recebe o Tondela, e na segunda-feira é a vez do FC Porto se estrear frente ao Vitória de Guimarães, num jogo que foi adiado para esse dia devido à morte de Jorge Costa.
Todos os jogos da primeira jornada têm um minuto de silêncio antes do apito inicial em memória do antigo defesa central.
Por causa da participação na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Benfica-Rio Ave foi adiado para 23 de setembro.
Na sexta-feira, Trincão e Hjulmand fizeram os golos da vitória do Sporting sobre o Casa Pia.
Programa da 1.ª jornada:
- Sexta-feira, 08 ago:
Casa Pia -- Sporting, 0-2
- Sábado, 09 ago:
Nacional -- Gil Vicente, 15:30.
Arouca -- AVS, 20:30.
- Domingo, 10 ago:
Famalicão -- Santa Clara, 17:00.
Moreirense -- Alverca, 20:30.
Sporting de Braga -- Tondela, 20:30.
- Segunda-feira, 11 ago:
Estoril Praia -- Estrela da Amadora, 18:45.
FC Porto -- Vitória de Guimarães, 20:45.
- Terça-feira, 23 set:
Benfica -- Rio Ave, 20:15.