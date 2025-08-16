Um sucesso a XIV edição do Torneio Golfe Solidário

A Associação de Desenvolvimento do Porto Santo, através do Porto Santo Golfe, e a Liga Portuguesa contra o Cancro (Madeira), organizaram mais uma vez um torneio de golfe com fins solidários.

“É um dos eventos do mais emblemáticos na ilha do Porto Santo, esta é 14 edição", disse Ricardo Sousa, presidente da LPCC – Madeira, ao DIÁRIO, recordando que "o projecto começou por ser 'Um dia pela vida', juntamente com o treinador Andrew Oliveira e, na altura, também com o engenheiro Careira da EDIMAD, que tinha um torneio, juntando-se o útil ao agradável”.

O presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, salientou que nesta edição “houve 45 participantes, o que para nós é recorde”.

Este torneio é “para continuar" e "vamos fomentar cada vez mais". Possivelmente, para o ano de 2026, haverá mais novidades, com mais campos a colaborar sem ser o Porto santo Golfe”, disse responsável pela LPCC Madeira ao DIÁRIO.

Já o secretario regional das Infraestruturas, Pedro Rodrigues, também esteve presente neste evento desportivo e salientou que “é sempre bom realizar este torneio com a parceria da LPCC, pois esta instituição faz um papel fundamental no Porto Santo também. É muito bom que este torneio continue e tentar levá-lo para a Madeira”.

Pedro Rodrigues ficou muito agradado com o campo de golfe do Porto Santo: “O campo está impecável, está muito bem com muito boas condições e com muita boa manutenção e a Sociedade de Desenvolvimento e o Porto Santo Golfe estão de parabéns”.

Em termos desportivos, quem ganhou o torneio foi Nuno Henriques Gouveia, em GROSS e também geral. Boas prestações para Marcelo Mendonça e Matilde Gouveia.

Em termos monetários, a Liga Portuguesa Contra o Cancro recebeu das mãos da Sociedade de Desenvolvimento o valor de 1.115 mil euros e também por parte da FN Hotelaria o valor de 1.250 mil euros.

Este torneio teve o apoio da câmara Municipal do Porto Santo, da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, PXO Golfe Clube e também de algumas empresas como Porto Santo Line, Grupo Sousa e FN Hotelaria entre outras.

Resultados

1º Gross

🏆 Nuno Henriques – 69 pancadas (3 abaixo do campo)

Classificação Net

🥇 1º Classificado: Marcelo Mendonça – 39 pontos

🥈 2ª Classificada: Matilde Gouveia – 38 pontos

🥉 3º Classificado: Vasco Gouveia – 37 pontos

1º Júnior

⭐ Rafael Brito – 31 pancadas nos pares 3

Senhoras

• Bola mais perto: Matilde Gouveia

• Drive mais longo: Matilde Gouveia

Homens

• Bola mais perto: Abel Almeidas

• Drive mais longo: João Abel Freitas Jr

Destaque

🎯 Hole-in-One de Mauro Saunders no buraco nº 5 (137 metros), com ferro 7.