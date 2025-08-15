Papa Leão XIV pede resposta dos católicos à injustiça e à exclusão

O Papa Leão XIV pediu hoje uma resposta dos católicos à "dor causada pela injustiça e exclusão" sofrida por muitos, numa mensagem enviada aos participantes na Semana Social, que decorre em Lima até sábado.

"Contemplemos agora o nosso tempo, atravessado por múltiplos desafios de ordem económica, política e cultural. A dor pela injustiça e exclusão sofrida por tantos dos nossos irmãos exorta todos nós batizados a dar uma resposta que, como Igreja, deve corresponder aos sinais dos tempos do coração do Evangelho", escreve o Papa norte-americano, que tem passaporte peruano depois de muitos anos a residir naquele país.

Leão XIV enumerou os vários santos peruanos para alertar que "eles não são ornamentos de um passado barroco, surgem de uma chamada de Deus para construir um futuro melhor".

"Percebamos que toda a ação social da Igreja deve ter como centro e meta o anúncio do Evangelho de Cristo, de tal forma que, sem descurar o imediato, tenhamos sempre a consciência da direção correta e última do nosso serviço", salientou.

E o Papa reforçou: "Se não nos dermos Cristo na sua totalidade, estaremos sempre a dar muito pouco" , apelando a que se dê dar "tanto o pão material como o Pão da Palavra".

"Não nos cansemos de fazer o bem, porque a colheita chegará no devido tempo se não desistirmos", frisou.

No final da mensagem, o pontífice desejou que os dias da Semana Social "sejam fecundos e contribuam para dar um novo impulso à pastoral social naquela amada Igreja peruana".