Porto Santo Golfe recebeu a 5.ª Edição do Torneio José Rosado

O Porto Santo Golfe foi palco, no dia 9 de Agosto, da quinta edição do Torneio José Rosado, uma prova que se afirma como um dos momentos mais emblemáticos do calendário desportivo da Ilha Dourada, reunindo um expressivo número de sócios e praticantes da modalidade.

O Secretário Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Rodrigues, presente na cerimónia de entrega de prémios, enalteceu o "trabalho da equipa local do campo de golfe e o esforço contínuo que tem sido feito pela Administração das Sociedades de Desenvolvimento para manter a infra-estrutura num patamar de excelência", reconhecendo também os investimentos realizados neste activo estratégico e destacando o papel fulcral do Porto Santo Golfe, como motor de dinamização socioeconómica e turística do Porto Santo.

Destacou também, o projecto do segundo campo de golfe, uma "iniciativa estruturante" que pretende dar resposta à crescente procura e reforçar a posição do Porto Santo e da Madeira como destino de referência no turismo de golfe.

A iniciativa voltou a prestar homenagem a José Rosado, personalidade de destaque na vida política e social da Ilha Dourada e um dos golfistas mais dedicados desde a inauguração do campo. A competição teve início às 8h30, seguindo-se a cerimónia de entrega de prémios e confraternização, num ambiente de grande camaradagem e celebração. No que respeita aos vencedores, destacaram-se: Miguel Ribeiro com 78 pancadas como 1.º Classificado Gross, Christian Guazzoni com 40 pontos como 1.º Classificado Net, seguido por Mário Rodrigues com 39 pontos e Manuel Medeiros com 38 pontos nos 2.º e 3.º lugares da classificação Net.

Promovido pela Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, o Torneio José Rosado insere-se na estratégia de dinamização e promoção da prática do golfe no arquipélago da Madeira, valorizando também os percursos individuais e o contributo de figuras marcantes para a modalidade.

Idealizado pelo lendário golfista espanhol Severiano Ballesteros, o Porto Santo Golfe distingue-se pelo seu percurso de 18 buracos, par 72, perfeitamente integrado na paisagem natural da Ilha. Para além da excelência das suas infra-estruturas, o empreendimento destaca-se pelo forte compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental, seguindo os mais elevados padrões do sector. Este esforço tem sido reconhecido através de várias certificações, nomeadamente a GEO Certified – uma referência internacional na certificação ambiental para campos de golfe, baseada na proteção da natureza, uso responsável dos recursos e envolvimento com a comunidade.