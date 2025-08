Porto Santo acolhe torneio solidário de golfe da Liga Contra o Cancro

No próximo dia 16 de Agosto, o Campo de Golfe do Porto Santo servirá de palco para mais um torneio de golfe solidário, em favor Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).

Prova, na modalidade Stableford Net (18 buracos para adultos/ 9 buracos Par 3 para jovens) é aberta a todos os sócios do Porto Santo Golfe, do PXO clube ou jogadores amadores que sejam filiados na Federação Portuguesa de Golfe, ou numa federação de golfe de outro país, com Handicap WHS válido ou certificado pelo respectivo 'home-club'.

A inscrição tem o custo de 25 euros para os adultos (campo principal) e 10 euros para jovens (9 buracos Par 3).

As inscrições devem ser efetuadas até às 18 horas de 14 de Agosto, por e-mail ([email protected]), telefone (291 983 778) ou presencialmente na recepção do Club House do Campo de Golfe do Porto Santo.

Após a entrega dos prémios, no dia do torneio haverá ainda um cocktail de convívio para "celebrar o desporto e a solidariedade".

O valor arrecadado com as inscrições reverte integralmente revertido para a LPCC.