Pedro Carvalho é o candidato da CDU à Câmara Municipal de Machico. A apresentação da lista aconteceu esta manhã, junto à Câmara Municipal de Machico.
Na sua intervenção, o cabeça-de-lista apontou a importância de garantir o reforço da CDU no concelho de Machico para resolver o problema das populações.
Delfino Freitas é o candidato à Assembleia Municipal de Machico, sendo simultaneamente candidato da freguesia de Água de Pena. Helena Correia, jovem militante da JCP e do PCP, é a candidata à Junta de Água de Pena. Armando Carvalho encabeça a lista ao Porto da Cruz e Maria João Fernandes é a cabeça-de-lista ao Caniçal. Por fim, a candidatura ao Santo da Serra tem no primeiro lugar Tânia Sargo.