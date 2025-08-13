Vídeo de mulher em biquíni deitada no Centromar torna-se viral

Um vídeo que mostra uma mulher deitada em biquíni, no interior do Centro Comercial Centromar, no Funchal, está a circular nas redes sociais e a gerar inúmeros comentários.

As imagens gravadas por um popular mostram a mulher estendida num insuflável, numa zona de passagem do centro comercial, em plena luz do dia, como se estivesse na praia.

O registo rapidamente se multiplicou pelo Facebook e pelo WhatsApp.