Vídeo de mulher em biquíni deitada no Centromar torna-se viral
Um vídeo que mostra uma mulher deitada em biquíni, no interior do Centro Comercial Centromar, no Funchal, está a circular nas redes sociais e a gerar inúmeros comentários.
As imagens gravadas por um popular mostram a mulher estendida num insuflável, numa zona de passagem do centro comercial, em plena luz do dia, como se estivesse na praia.
O registo rapidamente se multiplicou pelo Facebook e pelo WhatsApp.
