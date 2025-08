Festa de Nossa Senhora do Monte inicia-se com as tradicionais novenas

A primeira novena da Festa de Nossa Senhora do Monte em 2025 começa, hoje, dia 5 de Agosto, seguindo a tradição da preparação para a festa principal que acontece nos dias 14 e 15 de Agosto.

As novenas consistem numa sequência de nove celebrações realizadas em honra de Nossa Senhora do Monte, que tem a particularidade de começar com a Ladainha a Nossa Senhora, oração formada

por uma série de invocações dos títulos atribuídos à Virgem Maria, que tradicionalmente são invocadas através do canto e que, nesta paróquia, ainda são pronunciadas em latim.

Estas novenas são organizadas pelos diferentes sítios da freguesia do Monte, pelos carreiros e pelos emigrantes, em que cada novena tenta mostrar e dar o seu melhor para honrar Nossa Senhora, nomeadamente na ornamentação da igreja, na liturgia e no arraial que se segue.

As novenas, têm um horário comum: o terço reza-se pelas 19h30 e, meia hora mais tarde, tem início a missa.

A primeira novena é dedicada aos sítios da Igreja, Fonte, Laginhas, Pico da Pedra e Pico, e é conhecida como a "Chave D'Ouro".

Ao longo dos próximos dias seguem-se: a novena da "Boa Esperança" (a 6 de Agosto), novena do "Bom Coração" (dia 7), novena da "Boa União" (dia 8), novena da "Paz" (dia 9), novena dos "Emigrantes" (dia 10), novena dos "Carreiros" (dia 11), novena da "Boa Vontade" (dia 12) e, por fim, a novena da "Boa Fé" (a 13 de Agosto).

A Festa de Nossa Senhora do Monte é uma das mais importantes da Madeira, atraindo muitos fiéis e visitantes devido à devoção à padroeira e às tradições culturais e religiosas associadas à festa.

No programa da festa constam várias iniciativas de animação musical tradicional que vão acontecer, sobretudo, no adro da Igreja, no Largo da Fonte e no Largo das Babosas, este ano com horário alargado.

A festividade resulta de um investimento de 45 mil euros por parte da autarquia do Funchal.

E já que falamos de festas, a Ribeira Brava prepara-se para recebe uma vez mais a Festa Luso-Venezuelana, uma tradição para a comunidade madeirense emigrada na Venezuela e lusodescendentes.

A apresentação oficial do evento – que promete animar a marginal da Ribeira Brava de 8 a 10 de Agosto – está marcada para hoje, às 10h30, na Câmara Municipal. Ricardo Miguel Oliveira, bem como Jorge Santos, estarão presentes na apresentação desta que é uma co-organização entre o DIÁRIO e a autarquia ribeira-bravense.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

11h00 CDU promove uma iniciativa política para abordar "a necessidade de serem tomadas medidas de prevenção de incêndios florestais". A acção terá lugar junto ao Complexo abitacional das Lajinha, no Monte.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 05 de Agosto:

1850 - Nasce o escritor francês Henry-René-Albert-Guy de Maupassant, autor de "Une Vie", "Bel-Ami" e "O Horla".

- O Governo australiano concede autonomia regional à Austrália do Sul, Tasmânia e Vitória, separada da Nova Gales do Sul.

1884 - É colocada a primeira pedra da base da Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, Estados Unidos.

1895 - Morre, com 74 anos, o filósofo socialista alemão Friedrich Engels, autor de "A Origem da Família da Propriedade e do Estado" e do "Manifesto Comunista", com Karl Marx.

1914 - O império austro-húngaro declara guerra à Rússia.

1955 - Morre, com 46 anos, a atriz e cantora Carmen Miranda. Participou em filmes musicais como "A Voz do Carnaval" (1933), "Alô, Alô Brasil" (1935) e "Alô, Alô Carnaval" (1936).

1962- É preso Nelson Mandela, dirigente do Congresso Nacional Africano, opositor da política de apartheid, na África do Sul.

- Morre, com 36 anos, a atriz norte-americana Norma Jeane Mortenson, Marilyn Monroe. Participou em filmes como "Os Homens Preferem as Loiras" (1953) e "Quanto Mais Quente Melhor" (1959), entre muitos outros.

1971 - A Turquia estabelece relações diplomáticas com a China e corta-as com Taiwan.

1973 - Dois membros do Setembro Negro atacam o aeroporto de Atenas, Grécia. Morrem três pessoas e 55 ficam feridas.

1980 - É publicado o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, Lei n.º 39/80, emitida pela Assembleia da República e Publicada no Diário da República nº. 179/1980.

1984 - A atleta Rosa Mota conquista a medalha de Bronze na maratona dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, Estados Unidos.

- Morre, com 58 anos, o ator inglês Richard Walter Jenkins, Jr., Richard Burton. Começou com "Minha Prima Rachel" (1952), "A Túnica Perdida " (1953), "Príncipe dos Jogadores" (1955) e "Alexandre, o Grande" (1956), entre outros.

1992 - Primeiro encontro em Roma, Itália, do Presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, e do dirigente da Renamo Afonso Dhlakama, que visa pôr termo à guerra que devasta o país há 15 anos.

1995 - A atleta Manuela Machado sagra-se campeã do mundo da maratona, em Gotemburgo, Suécia.

1996 - O Presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, assina a Lei d'Amato, que prevê sanções para as empresas estrangeiras que invistam mais de 40 milhões de dólares nos setores petrolífero e do gás do Irão e da Líbia.

1997 - A atleta Carla Sacramento conquista a medalha de ouro nos 1.500 metros dos Mundiais de Atletismo de Atenas, Grécia.

- A atleta Fernanda Ribeiro obtém a medalha de prata nos 10.000 metros dos Mundiais de Atletismo de Atenas, Grécia.

2002 - Morrem 88 pessoas em Caracas, Venezuela, nos confrontos entre civis e grupos armados de apoio ao Presidente Hugo Chávez.

- O FC Porto inaugura o Centro de Treinos e Formação Desportiva em Vila Nova de Gaia, no Porto.

-- Morre, com 92 anos, o escritor chileno Francisco Coloane, autor de "Terra de Fogo".

2004 - O Brigadeiro General Jamal El-Huerees, diretor da polícia de Darfur do Norte, anuncia o início do desarmamento de milícias pró-governamentais em Darfur, oeste do Sudão.

2006 - Israel faz 250 ataques aéreos no sul do Líbano. As milícias do Hezbollah atingem a cidade de Haifa com mísseis. Manifestantes em Telavive, Beirute, Londres e Cairo exigem o cessar-fogo imediato.

2007 - Portugal torna-se formalmente o primeiro país a ter jurisdição sobre uma área para lá das 200 milhas da sua Zona Económica Exclusiva (ZEE). "Rainbow" - Fonte Hidrotermal de Grande Profundidade - é o nome do novo pedaço de Portugal. Situa-se a 40 milhas do limite da ZEE.

- A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprova um projeto de lei que concede poder às agências de espionagem para realizar escutas sem autorização judicial. O projeto de lei foi aprovado pelo Senado no dia anterior.

2008 - Morre, com 90 anos, o Bispo Emérito de Aveiro, D. Manuel de Almeida Trindade.

2009 - Morre, com 44 anos, o cantor e compositor cabo-verdiano José Mateus Brito da Cruz.

- Morre, com 95 anos, Budd Schulberg, escritor e argumentista norte-americano, autor de "Que faz correr Sammy?", vencedor de um Óscar pelo argumento de "Há Lodo no Cais".

2010 - Desabamento na mina de ouro e cobre de São José, perto de Copiapó, no Chile. Dos trabalhadores em atividade no local naquele momento 240 voltaram à superfície, mas 33 ficam bloqueados.

2012 - O robot Curiosity da agência espacial norte-americana NASA aterra com sucesso no planeta Marte, com a missão de procurar vestígios de vida no planeta.

- Morre, com 93 anos, Chavela Vargas, cantora mexicana de origem costa-riquenha.

2014 - Os bancos portugueses propõem financiar em 635 milhões de euros o Fundo de Resolução para capitalizar o Novo Banco, o que permitirá reduzir o montante proveniente do dinheiro da 'troika' para 3,9 mil milhões de euros.

2015 - Morre, com 84 anos, José Cruz de Carvalho, um dos nomes de referência da história do design em Portugal.

- Morre, com 86 anos, Ana Hatherly, escritora e artista plástica, um dos nomes da vanguarda da poesia experimental.

- Morre, com 91 anos, Luiz Roseira, médico e um dos fundadores do Partido Socialista.

2016 - A companhia de seguros Tranquilidade conclui a compra da Açoreana Seguros, que pertencia ao grupo Banif.

2017 - Os ministros dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai decidem suspender politicamente a Venezuela do Mercosul "por rutura da ordem democrática".

2019 - As autoridades nacionalistas hindus aprovam um decreto presidencial para abolir o estatuto especial do estado de Jammu-Caxemira, garantido pela Constituição indiana.

- Morre, com 88 anos, Toni Morrison, escritora norte-americana, primeira mulher negra a ganhar o Prémio Nobel da Literatura em 1993. Escreveu "Sula" (1973), "Song of Solomon" (1977), "Tar Baby" (1981) e "Beloved" (1987), todos eles dando voz a personagens negras e convocando questões relacionadas com racismo, segregação e minorias.

2020 - Morre, com 68 anos, o filósofo francês Bernard Stiegler.

2021 - O atleta Pedro Pichardo bate o recorde nacional do triplo salto na final da disciplina nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, Japão, com um salto de 17,98 metros, três centímetros acima da sua anterior marca, conquistando assim a medalha de ouro.

- O futebolista internacional argentino Lionel Messi não renova o seu contrato com o FC Barcelona, Espanha, após cerca de 20 anos vestido de 'azul grená'.

2022 - O canoísta Norberto Mourão conquista a medalha de bronze na classe adaptada VL2 dos mundiais de Halifax, Canadá, repetindo o feito que tinha alcançado no ano passado, na Dinamarca.

- Morre, com 66 anos, Ana Luísa Amaral, escritora, poeta e tradutora, estudiosa da obra de Emily Dickinson e referência internacional no campo dos Estudos Feministas. Recebeu múltiplas distinções ao longo da carreira, entre as quais, o galardão espanhol Leteo, da Direção de Ação e Promoção Cultural de Leão, o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana, atribuído pelo Património Nacional de Espanha e a Universidade de Salamanca, o Prémio Literário Correntes d'Escritas, o Prémio Letterario Poesia Giuseppe Acerbi e o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores.

- Morre, com 84 anos, José Eugénio Soares, nome completo de Jô Soares, humorista e escritor brasileiro, autor de programas como "Faça Humor Não Faça Guerra", "O Xangô de Baker Street", "Viva o Gordo" e o "O Programa do Jô".

- Morre, com 84 anos, Issey Miyake, costureiro japonês, fundou nos anos 1970 o Miyake Design Studio. Reconhecido com prémios como o de Arte e Filosofia de Quioto (2006), a Ordem Japonesa da Cultura (2010), o Compasso d'Oro de Itália (2014), e a Legião de Honra Francesa (2016).

2023 - O triatleta Ricardo Batista sagra-se campeão europeu de triatlo sprint, ao vencer a final da prova de elite nos Europeus em Balikesir, na Turquia.

- Morre, aos 94 anos, Hélène Carrère d'Encausse, historiadora e política francesa, a primeira mulher à frente da Academia Francesa. Deputada no Parlamento Europeu, entre 1994 e 1995, eleita pelo partido francês de direita Rassemblement pour la Republique.

PENSAMENTO DO DIA

A visão jornalística procura levar ao máximo impacte cada acontecimento, cada indivíduo, cada situação social; mas o modo como o faz é uniforme George Steiner (1929), escritor, ensaísta, professor

Este é o ducentésimo décimo oitavo dia do ano. Faltam 148 dias para o termo de 2025.