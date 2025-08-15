Operação de limpeza após o Arraial do Monte recolhe 2 toneladas e meia de resíduos

Hoje bem cedo, pelas 7 horas da manhã, perto de seis dezenas de trabalhadores do Departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal deram inicio à operação de limpeza de toda a zona de festejos do Arraial da Nossa Senhora do Monte, para que antes das celebrações religiosas tudo estivesse devidamente limpo e higienizado.

Assim sendo, procedeu-se à limpeza de todos os espaços, higienização e desinfeção, eliminação de odores e recolha dos resíduos.

A CMF explica que houve um grande reforço de contentores disponíveis para a deposição dos vários resíduos, quer indiferenciados, como recicláveis, com a distribuição de 97 contentores. Relativamente aos sanitários públicos, para além dos habituais horam instalados mais 15 sanitários portáteis, entre o Largo das Babosas e o Largo da Fonte.

"Toda a equipa empenhou-se totalmente e pelas 10h30 antes do início das celebrações religiosas esta operação de limpeza estava concluída, com a recolha de cerca de 2.590 kg de resíduos", refere a autarquia.