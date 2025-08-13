ARM alerta para alterações nos serviços de recolha e recepção de resíduos no feriado

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informa que se registarão algumas alterações nos serviços de recolha e recepção de resíduos nas instalações da ARM, devido ao feriado do dia 15 de Agosto de 2025.

RECOLHA DE RESÍDUOS:

Ribeira Brava:

A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 6ª feira (15 de Agosto), será efectuada no próprio dia, com início às 8h, excepto em algumas partes do centro da Ribeira Brava e do Campanário, que será adiada para sábado (16 de Agosto) às 8h.

Câmara de Lobos:

A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal) em determinadas partes de Câmara de Lobos, Caldeira, Quinta Grande, Estreito de Câmara de Lobos, Covão, Garachico e Jardim da Serra, habitual à 6ª feira (15 de Agosto), será adiada para sábado (16 de Agosto), com início às 8h.

Machico:

A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 6ª feira (15 de Agosto), será efectuada no próprio dia, com início às 8h.

A recolha de resíduos de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à 6ª feira (15 de Agosto), será antecipada para 5ª feira (14 de Agosto), com início às 9h.

Santana:

A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 5ª feira (14 de Agosto), será antecipada para 4ª feira (13 de Agosto). Por sua vez, a recolha de resíduos indiferenciados habitual à 6ª feira (15 de Agosto), será antecipada para 5ª feira (14 de Agosto), com início às 9h.

A recolha de resíduos de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à 6ª feira (15 de Agosto), será antecipada para 4ª feira (13 de Agosto), com início às 9h.

RECEPÇÃO DE RESÍDUOS:

Relativamente à recepção de resíduos, a ARM informa que, no feriado do dia 15 de Agosto, a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra apenas recepcionará resíduos para a incineração e resíduos verdes das 8h às 15h30, mediante solicitação prévia.

Na mesma data, a Estação de Transferência da Zona Leste e de Triagem da Ilha da Madeira (ETZL/ET), a Estação de Transferência da Zona Oeste (ETZO) e o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS) estarão encerrados.