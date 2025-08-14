“Quem gosta do arraial tradicional vem ao Monte”

O Arraial de Nossa Senhora do Monte está “bem composto” e a expectativa é que a afluência aumente nas próximas horas.

Quem o garante é a presidente da Junta de Freguesia do Monte, Idalina Silva, que sublinha o carácter único desta festa. “O arraial está bem composto e tenho a certeza que ainda vão chegar mais pessoas. Temos que ter noção que há muita concorrência e que é aquela mensagem que temos transmitido nestes dias: quem gosta do arraial tradicional madeirense vem ao Monte. Não é para todas as pessoas, temos de ser realistas”, refere.

Segundo a autarca, a programação foi pensada para preservar a autenticidade das tradições. “Apostamos nos grupos filarmónicos, despiques e de cantares, porque achamos que é o que se enquadra aqui. É preciso que cada freguesia lute por aquilo que a diferencia dos outros, senão fazemos todos a mesma coisa. No caso do Monte, acho que é nossa responsabilidade, ainda para mais por ser a padroeira da Madeira, manter o que é o tradicional do arraial madeirense.”

Quanto ao dia de amanhã, marcado por ser um momento mais religioso, a presidente também se mostra optimista. “Com a missa solene e depois a procissão, tenho a certeza que vamos ter também um grande dia e muito convívio”, sublinha.