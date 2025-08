Apreendida uma tonelada e meia de cocaína em contentores com peles de animais em Fafe

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Fafe, dois homens suspeitos de tráfico internacional de estupefacientes e apreendeu uma tonelada e meia de cocaína provinda da América Latina e dissimulada em três contentores com peles de animais, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ refere que na origem da investigação está a atividade de uma empresa que procedeu à importação de três contentores de peles provenientes da América Latina.

Suspeitando que os três contentores poderiam estar a ser utilizados para transportar substâncias ilícitas, a PJ solicitou a colaboração da Autoridade Tributária e Financeira (AT) na fiscalização dos contentores no porto de Leixões, em Matosinhos, distrito do Porto.

As suspeitas foram confirmadas, tendo sido detetada "uma quantidade muito elevada" de embalagens de cocaína entre as peles dos animais.

Através de uma monitorização constante daqueles contentores, a PJ acompanhou, na segunda-feira, a sua retirada da zona portuária e o transporte para um armazém na zona de Fafe, no distrito de Braga, onde viriam a ser detidos os dois suspeitos, assim que iniciaram o processo de descarga e armazenamento da mercadoria.

Os dois homens, de 34 e 42 anos, estão associados à empresa que importou a mercadoria, também ela suspeita de envolvimento no projeto criminoso.

Um dos detidos é ex-militar da GNR, atualmente em licença de longa duração, fora do ativo.

No âmbito desta operação, a PJ fez ainda várias apreensões, nomeadamente de automóveis ligeiros, motociclos, armas de fogo e outros meios de prova.

Os detidos vão ser presente às autoridades judiciárias, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.