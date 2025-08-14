Mais de uma tonelada de velas à venda no Monte

No Largo das Fontes, a barraquinha de velas de Fábio Gomes é um dos pontos de paragem obrigatória nesta véspera do Arraial de Nossa Senhora do Monte. O responsável estima vender cerca de 1.500 quilos de cera em velas ao longo destas celebrações, além de milhares de copos com velas, que calcula estarem entre as três e as quatro mil unidades.

“O negócio está a correr muito bem, as pessoas estão a aderir e, sinceramente, este ano está mais forte do que nos anteriores. As previsões são muito boas”, afirma.

Para Fábio Gomes, o ambiente deste ano tem um sabor especial. “Está a voltar às épocas antigas, com o tradicional, com os grupos de cantares e o folclore”.

A barraquinha abriu às oito da manhã e vai manter-se em funcionamento até amanhã à noite, acompanhando o ritmo dos fiéis e visitantes que chegam para cumprir promessas e viver a festa no Monte.