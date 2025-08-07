32 barracas ajudam à festa no Monte

A aposta na tradição volta a ser nota dominante na edição deste ano do Arraial do Monte, que acontece nos dias 14 e 15 de Agosto. Antes disso, as novenas, que já decorrem e terminam no dia 13, têm servido de preparação para a grande noite de festa, que contará, este ano, com um recorde de grupos de animação e barracas.

Estes são motivos mais do que suficientes para Idalina Silva apontar que “o verdadeiro arraial do Monte está de volta”. A presidente da Junta de Freguesia do Monte, entidade que, juntamente com a Paróquia do Monte e a Câmara Municipal do Funchal, promove esta festa realça a aposta ganha nos grupos de música tradicional, que, mais uma vez, vão circular, ao longo de toda a noite de 14 para 15 de Agosto, entre o Largo da Fonte, o adro da Igreja e o Largo das Babosas. Madeira Despique, Cantares da Borga, Seca Pipas, Madeira Brinco, Amigos da Gaita, De Canto a Canto ou Aldora serão alguns desses grupos. Juntam-se-lhes duas bandas filarmónicas – Banda Municipal os Artistas e Banda do Arco de São Jorge – bem como a Tuna Universitária da Madeira (TUMa), que também vão circular pelo recinto da festa na noite mais longa do Monte.

Em declarações ao DIÁRIO, a autarca realçou, ainda, a recriação história da romaria ao Arraial do Monte que vai ser levada a cabo pela Associação de Folclore da Madeira, com recurso aos trajes e às músicas de outros tempos. Esse momento acontecerá no início da noite do dia 14.

O único ponto onde haverá som com microfone volta a ser o coreto, no Largo da Fonte, por onde, em itinerância, a cada 30 minutos, vão passar os diferentes grupos que vão animar a festa.

Face ao investimento de 26 mil euros feitos pela Junta no arraial deste ano, ao que se juntam os 16 mil euros da Paróquia e outros 47.500 euros da Câmara do Funchal, Idalina Silva sustenta que “na noite do Monte, enquanto houver gente, vamos ter animação”. A autarca, após 12 anos no cargo, diz sair com a sensação de dever cumprido relativamente à revitalização deste arraial tradicional.

Quem também se mostrou expectante quanto à edição deste ano do Arraial do Monte foi Cristina Pedra. Na apresentação da festa, que decorreu na tarde esta quinta-feira, a presidente da Câmara do Funchal, co-organizadora do arraial, destacou, igualmente o pendor tradicional do mesmo, enfatizando o número recorde de 32 barracas montadas no recinto da festa. Este aumento de 12% em comparação com o ano passado é, para a edil, “sinal de que o Monte está vivo e continua a atrair cada vez mais pessoas”.

Com um investimento camarário aumentado, houve reforço da iluminação exterior ao Santuário, enquanto na limpeza foram colocados mais contentores, ao que se juntam as 15 casas de banho instaladas no Largo das Babosas, além de melhorias na ornamentação, nomeadamente no Largo da Fonte.

Cristina Pedra enalteceu o trabalho de equipa entre a Câmara, a Junta de Freguesia e a Paróquia, acreditando que “a festa será ainda melhor do que no ano passado”.

À semelhança do que disse Idalina Silva, também a presidente da Câmara salientou a aposta que o actual executivo tem feito na preservação das características tradicionais do Arraial do Monte. “A história, a cultura e o património das nossas famílias devem ser respeitados e fomentados, não só para os residentes, mas também para a diáspora e as gerações mais novas”, frisou.

Cristina Pedra lembrou a importância desta festa, destacando a sua dimensão cultural, espiritual e histórica. “O Monte tem uma magia única”, afirmou, reforçando que esta tradição está profundamente enraizada na memória colectiva. “Desde pequeninos que as nossas famílias vinham ao Arraial do Monte. Podiam existir muitos arrais, mas o Monte era e continua a ser uma referência”, frisou.

Na sua intervenção, Cristina Pedra apelou ao uso dos transportes públicos, lembrando que a Horários do Funchal vai disponibilizar autocarros ao longo de toda a noite e o Teleférico do Funchal vai funcionar até à 1 hora da madrugada do dia 15 de Agosto. “Assim, evitamos congestionamentos e garantimos que todos possam desfrutar da festa com mais conforto”, justificou o apelo.

Pode consultar os condicionamentos de estradas e demais informações úteis sobre este arraial numa plataforma disponilizada pela Câmara Municipal do Funchal.