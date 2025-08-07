Gabriela Zidoi reforça Marítimo

O Marítimo anunciou a contratação de Gabriela Zidoi, que chega do Avaí do Brasil. A central brasileira, de 24 anos, já tinha tido uma experiência em Portugal, Atlético e Futebol Benfica, e passou ainda pelo Fluminense do Brasil, ainda há duas temporadas.

Gabriela Zidoi é a terceira contratação anunciada pelo Marítimo, que vai uma vez mais participar na Liga BPI., depois de Rita Coutinho e de Leah de Oliveira.