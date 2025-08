Rui Veloso vem dar concerto ao Porto Santo

O reconhecido músico português Rui Veloso irá protagonizar um dos principais eventos musicais de Agosto na Ilha Dourada. O concerto está agendado para 13 de Agosto, na emblemática Praça do Barqueiro, no Porto Santo, com início às 22h30.

Esta iniciativa surge no âmbito das comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira, sendo promovida pela Comissão Executiva da Estrutura de Missão para as Comemorações, dirigida por João Cunha e Silva.

O evento dá seguimento às actividades comemorativas que se iniciaram em Abril com o concerto do novo feriado do Dia da Autonomia. As celebrações, que começaram este ano, prolongar-se-ão até 2027, acompanhando o meio século da Constituição de 1976, documento que consagrou a autonomia tanto da Madeira quanto dos Açores.

Segundo os organizadores, o concerto de Rui Veloso integra um programa mais vasto de iniciativas previstas para estes anos. As actividades programadas abrangem não apenas o sector cultural, mas também áreas como o desporto e o social, num programa que será divulgado oportunamente.

A implementação desta programação sofreu alguns atrasos devido aos calendários eleitorais regionais, que condicionaram a realização atempada dos eventos.

A escolha do Porto Santo e da data específica reveste-se de caráter estratégico, aproveitando o facto de milhares de madeirenses escolherem a Ilha Dourada como destino de férias nesta época do ano.

Os responsáveis pela organização pretendem continuar a divulgar a importância histórica da conquista da Autonomia, destacando como esta permitiu o desenvolvimento da Madeira e do Porto Santo. Sublinham ainda o elevado potencial de crescimento que a Ilha Dourada apresenta para o futuro.