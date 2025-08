Câmara do Funchal lança plataforma digital para facilitar acesso à informação da Festa do Monte

A Câmara Municipal do Funchal disponibiliza uma nova plataforma digital dedicada exclusivamente à Festa do Monte, com o objectivo de centralizar e facilitar o acesso a todas as informações essenciais sobre uma das festividades mais tradicionais da Madeira, cujo ponto alto decorre na próxima semana.

A Plataforma da Festa do Monte, disponível em https://arraialdomonte.funchal.pt/, apresenta-se como uma solução digital abrangente que reúne diversos serviços e informações através de mapas interactivos e dados actualizados.

Entre as funcionalidades disponibilizadas destacam-se os condicionamentos de trânsito, com indicação das estradas fechadas e condicionadas, a localização das tradicionais barracas organizadas por categoria, e as zonas destinadas aos meios de protecção civil e primeiros socorros.

A plataforma inclui ainda informações sobre as zonas de deposição de resíduos, a localização dos sanitários públicos e das praças de táxis, bem como os horários dos transportes públicos e teleféricos durante o período festivo.

Os utilizadores podem consultar o programa completo das festividades e aceder aos editais e regulamentos através da mesma plataforma, centralizando toda a informação necessária num único local.

A ferramenta foi desenvolvida para ser totalmente responsiva, permitindo a consulta tanto através de computador como de dispositivos móveis, garantindo assim que a informação esteja acessível a todos os participantes, independentemente do dispositivo utilizado.