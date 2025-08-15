Monte volta a ser sinónimo de fé e romaria

A festa que na noite passada foi de arromba, ganha hoje o seu expoente máximo no que toca à religião, assinalando a Assunção de Nossa Senhora. Esta é a solenidade da Igreja Católica que destaca a elevação de Maria em corpo e alma à eternidade para junto de Deus de forma definitiva.

Lá no alto da cidade, a padroeira da Região receberá os louvores do povo, mas também, dos representantes dos vários órgãos de poder, que se juntam, como habitualmente acontece, na solenidade que deverá, uma vez mais, tornar pequeno o tempo que se ergue no todo da escadaria que lhe é tão característica.

Este ano, o lema destas celebrações que aliam o profano ao religioso, tem como lema ‘História, Fé e Tradição - Nossa Senhora do Monte no Coração’.

O dia começa com a Missa do Romeiro, agendada para as 8 horas da manhã, em acção de graças por todos aqueles que hoje ainda mantêm viva a tradição de ir à Festa do Monte de 14 para 15 de Agosto, em romaria.

Logo depois, às 9h45, os fiéis voltam a juntar-se na Igreja Paroquial para aí rezarem o terço, que antecede a missa solene seguida de procissão. Pelas 19 horas voltamos a ter nova missa, terminando às 20h30 o fim da guarda a Nossa Senhora do Monte, momento que aponta simbolicamente o fim desta festividade.

Mas a festa na Região não se limita à Paróquia do Monte. As chamadas ‘Sete Senhoras’ animam as celebrações que acontecem, por exemplo, nos Lamaceiros – Porto Moniz (Nossa Senhora do Monte); Ponta do Sol (capela de Nossa Senhora do Monte); no Porto da Cruz (Nossa Senhora da Guadalupe); no Estreito de Câmara de Lobos e Estreito da Calheta (Nossa Senhora da Graça); no Porto Santo (Capela de Nossa Senhora da Graça); na Serra de Água (Nossa Senhora da Ajuda). Na Choupana, no Funchal, celebra-se, também, esta festividade, na Capela da Assunção.

Efemérides

1769 - Nasce o general francês Napoléon Bonaparte, em Ajaccio, Córsega.

1832 - O Papa Gregório XVI condena a Maçonaria na encíclica Mirari Vos.

1877 - Thomas Edison faz a primeira gravação de voz, com a rima infantil "Mary had a little lamb".

1914 - O Canal do Panamá é aberto à navegação.

1945 - Termina a II Guerra Mundial com a declaração da vitória aliada sobre o Japão. A rendição será assinada a 02 de Setembro.

1948 - Nasce o poeta José Agostinho Baptista.

2000 - Abrem as fronteiras entre as duas Coreias, após a guerra da Coreia (1950-1953).

2004 - Iraque. Começa em Bagdad a Conferência Nacional para a eleição da assembleia consultiva que será o embrião do futuro parlamento.

2007 - Um sismo de magnitude 7,9 na escala de Richter abala o sul do Peru, provocando mais de 540 mortos, 1.039 feridos e 80 mil desalojados.

2017 - A queda de uma árvore de grande porte no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, concelho do Funchal, durante a festa em honra da padroeira da Madeira provoca 13 mortos e 50 feridos.

2021 - Os talibãs entram em Cabul, apesar das garantias iniciais de que só avançariam para o interior da capital afegã após uma transição pacífica de poder. O Presidente Ashraf Ghani abandona o Afeganistão.

