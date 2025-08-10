Mais um dia de festejos

Confira as iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o ducentésimo vigésimo terceiro dia do ano, em que faltam 143 dias para o fim de 2025:

- 9 horas - 52.º Aniversário da Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha;

- 10h30 - A CDU apresenta os candidatos aos órgãos autárquicos do concelho de Machico junto à Câmara Municipal;

- A partir das 13 horas - Art' Camacha 2025 - XXXIV Festival de Arte Camachense;

- 14 horas - Jogo da II Liga Marítimo - Lusitânia de Lourosa no Estádio do Marítimo;

- 15 horas - Jogo AD Camacha - Ribeira Brava do Campeonato de Portugal no Estádio da Camacha;

- 16h30 - Apresentação do Disco '30 anos a Cantar' do Madeira Despique na FNAC Madeira Shopping;

- A partir das 17 horas - Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto em Câmara de Lobos;

- A partir das 18 horas - Festa Luso-Venezuelana na Ribeira Brava;

- 19h30 - 6ª Novena da Festa da Nossa Senhora do Monte dedicada a todos os emigrantes da freguesia residentes no estrangeiro;

- 22 horas - Festas de Verão, no Porto Santo, com a actuação de Tiago Nacarato.

Principais acontecimentos registados a 10 de Agosto, Dia Mundial do Leão:

1382 - Tratado de paz entre os reis Fernando de Portugal e João de Castela.

1914 - França declara guerra ao império austro-húngaro

1415 - A armada portuguesa, comandada por D. João I, atravessa o estreito de Gibraltar, atingindo águas de Ceuta.

1511 - Afonso de Albuquerque conquista Malaca.

1519 - O imperador Carlos V, detentor da Coroa de Espanha, autoriza a viagem de circum-navegação do navegador português Fernão de Magalhães.

1648 - A batalha de Lens põe fim à Guerra dos 30 Anos, que opôs católicos e protestantes, em toda a Europa.

1792 - Revolução Francesa. O povo de Paris invade as Tulherias.

1793 - Revolução Francesa. É aberto ao público, em Paris, o Musée de la Republique.

1809 - O Equador declara a independência.

1821 - O Missouri passa a integrar os Estados Unidos da América.

1893 - Rudolf Diesel realiza o primeiro teste com um motor de combustão.

1910 - O Japão anexa a Coreia.

1913 - Termina a II Guerra Balcânica com a queda da Bulgária às mãos da Sérvia, do Montenegro e da Grécia, antigos aliados na luta contra a ocupação otomana (I Guerra Balcânica).

1917 - Começa a greve geral em Espanha, promovida pelo Movimento Anarquista.

1923 - A atriz Beatriz Costa estreia-se na revista "Chá e Torradas", no teatro Éden, em Lisboa.

1944 - II Guerra Mundial. As forças norte-americanas conquistam Guam aos japoneses.

1945 - II Guerra Mundial. O imperador Hirohito do Japão propõe ao Conselho Supremo do país aceitar as condições de capitulação definidas pela Declaração de Potsdam.

1961 - O Reino Unido e a Dinamarca apresentam o pedido de adesão à Comunidade Económica Europeia.

1964 - A Turquia e o Chipre aceitam a proposta de paz do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU).

1966 - Fuzileiros norte-americanos e sul coreanos derrotam forças de Ho-Chi-Min, no Vietname do Sul.

1974 - A Junta de Salvação Nacional estabelece os princípios para a descolonização de Angola.

1975 - Os oficiais das Forças Armadas portuguesas, subscritores do Documento dos Nove (ou documento Melo Antunes), são afastados do Conselho da Revolução.

1978 - O grupo francês Peugeot-Citroen adquire o norte-americano Chrysler.

1981 - Começa a Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre Fontes de Energia Novas e Renováveis, em Nairobi, Quénia.

1987 - Greve geral da população negra sul-africana contra a política de apartheid.

1990 - Invasão do Kuwait pelo Iraque. A Liga Árabe aprova o envio de uma força conjunta para a Arábia Saudita.

1990 - A nave espacial norte-americana da NASA Magalhães (Magellan) - homenagem ao explorador português Fernando Magalhães (1480-1521) - chega à órbita do planeta Vênus.

1991 - O primeiro-ministro chinês, Li Peng, afirma ao seu homólogo japonês, Toshiki Kaifu, que a China aceita aderir ao tratado de não-proliferação nuclear.

1995 - Cimeira entre José Eduardo dos Santos e Jonas Savimbi em Franceville, Gabão. O líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) aceita a existência de duas vice-presidências em Angola e a incorporação de todas as forças nas Forças Armadas Populares de Libertação de Angola (FAPLA).

1996 - É inaugurado o parque arqueológico do Vale do Côa, na aldeia de Castelo Melhor, Vila Nova de Foz Côa, Guarda.

2001 - O ministro para a Irlanda do Norte britânico, John Reid, anuncia a suspensão das instituições autónomas do Ulster para dar mais tempo às negociações entre unionistas e nacionalistas. A assembleia e o governo semi-autónomos da Irlanda do Norte constituem a principal aquisição do acordo histórico de 1998 e permitiram a partilha do poder entre protestantes unionistas e católicos republicanos.

2004 - Uma série de atentados no centro de Istambul, Turquia, causam a morte a duas pessoas e várias dezenas de feridos.

2005 - João Bernardo, Nino Vieira, é eleito Presidente da Guiné-Bissau. Malam Bacai Sanhá, o candidato derrotado, rejeita os resultados e promete reclamação junto do Supremo Tribunal.

2006 - O atleta Francis Obikwelu sagra-se campeão europeu dos 200 metros, em Gotemburgo, Suécia, vencendo a final em 20,01 segundos, novo recorde nacional.

2006 - O Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe proclama o candidato Fradique de Menezes vencedor das eleições Presidenciais de 30 de julho, com 60,58 por cento dos votos.

2007 - O primeiro-ministro canadiano, Stephen Harper, anuncia a criação de uma base militar no Árctico, em Nanisivik, junto à Passagem do Noroeste, para reforçar a reivindicação da soberania canadiana naquela região do Polo Norte, numa zona que é disputada também pela Rússia, Estados Unidos, Japão e União Europeia.

2007 - É libertado Francisco Chaviano González, 54 anos, um dos mais antigos prisioneiros políticos de Cuba, detido em 1994 por divulgação de segredos de Estado e falsificação de documentos é condenado a 15 anos de prisão por um tribunal militar de Havana, em Abril de 1995.

2010 - Gripe A (H1N1). A Organização Mundial de Saúde decreta oficialmente o fim da gripe pandémica.

2012 - O maior prémio de sempre do Euromilhões - 190 milhões de euros - sai a um casal britânico, que entra imediatamente na lista das 500 maiores fortunas do Reino Unido.

2014 - O quarteto composto por Fernando Pimenta, Emanuel Silva, João Ribeiro e David Fernandes conquista a medalha de prata em K4 1.000 metros dos Mundiais de canoagem, em Moscovo, Rússia.

2016 - Os senadores brasileiros decidem, por 59 votos contra 21, levar a Presidente com mandato suspenso, Dilma Rousseff, a julgamento, num processo que poderá afastá-la definitivamente da Presidência do Brasil.

2017 - O Governo aprova a criação do Modelo de Apoio à Vida que permitirá a pessoas com deficiência ter o apoio de um assistente pessoal nas tarefas em que se encontrem limitadas.

2017 - O Governo aprova a criação da Prestação Social para a Inclusão, cuja componente base de 264 euros será atribuída a todas as pessoas com deficiência ou incapacidade igual ou superior a 80%.

2018 - A candidatura de Bruno de Carvalho à presidência do Sporting é rejeitada pela Mesa da Assembleia-Geral.

2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o diploma que estabelece o regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, altera a lei de 2009.

2020 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta a redução do número de debates em plenário para o acompanhamento do processo de construção europeia de seis para dois por ano.

2021 - A Direção-Geral da Saúde recomenda a vacinação universal contra a covid-19 das cerca de 400 mil crianças entre os 12 e os 15 anos.

2022 - O Real Madrid conquista pela quinta vez a Supertaça Europeia de futebol, igualando o recorde de AC Milan e FC Barcelona, ao vencer o Eintracht Frankfurt por 2-0, em Helsínquia, na Finlândia.

2023 - O Papa Francisco nomeia o bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, Rui Valério, 58 anos, como patriarca de Lisboa, sucedendo a Manuel Clemente, que pediu a resignação por limite de idade.

2024 - Os ciclistas Iúri Leitão e Rui Oliveira conquistam a medalha olímpica de ouro de 'madison' em Saint-Quentin-en-Yvelines em Paris, França.

